تعرف على إجراءات السفر من الإمارات إلى المملكة المتحدة

المصدر: البيان

كشفت سفارة الإمارات في المملكة المتحدة عن إجراءات السفر الخاصة للقادمين من الإمارات إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في "تويتر" أنه ووفقًا للوائح الجديدة، سيتعين على القادمين من الإمارات إبراز فحص كورونا PCR خلال 72 ساعة قبل السفر، والتسجيل في نظام Locator Form، والالتزام بالحجر الصحي في محل الاقامة لمدة عشرة ايام واجراء فحص PCR في اليوم الثاني والثامن، مع الإمكانية بتقليل مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام عن طريق اجراء فحص كورونا PCR في اليوم الخامس.

وأشارت إلى أنه لن يكون الحجر إلزامياً للمسافرين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كوفيد-19 من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا NHS أو وكالة الأدوية الأوروبية EMA او ادارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية إجراء فحص كورونا PCR في اليوم الثاني لهذه الفئة. أما المسافرون الذين لم يتلقوا الجرعة الكاملة عن طريق الهيئات الصحية المذكورة فسيكون مطلوباً منهم الحجر المنزلي.

وأعلنت السفارة أن دولة الامارات ستنتقل إلى القائمة الصفراء الخاصة بالسفر إلى المملكة المتحدة اعتباراً من 8 أغسطس الجاري.

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