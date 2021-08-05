بريطانيا تُسقط الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت المملكة المتحدة عن إضافة الإمارات إلى القائمة الصفراء «الكهرمانية» للسفر اعتباراً من الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت «غرينتش»، يوم الأحد المقبل، الموافق الثامن من أغسطس، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويعني هذا القرار أن المسافرين من الإمارات إلى المملكة المتحدة اعتباراً من التاريخ المذكور لن يكونوا مُلزَمين بالبقاء لمدة 10 أيام من تاريخ وصولهم في حجر صحي بأحد الفنادق المعتمدة من جانب الحكومة البريطانية، كما هو الحال في الوقت الراهن.

كما يعني القرار ايضاً أن المسافر من الإمارات إلى المملكة المتحدة يمكنه البقاء في بيته لمدة 10 أيام من تاريخ وصوله إذا لم يكن حاصلاً على تطعيم كامل بلقاحات مضادة لجائحة «كوفيد-19».

وتضمن القرار ضم ثلاث دول أخرى مع الإمارات إلى القائمة الصفراء، وهي الهند، البحرين وقطر.

وغرد جرانت شابس، وزير الدولة للنقل في الحكومة البريطانية على صفحته عبر «تويتر»، وقال: «أجرينا بعض التغييرات على قوائمنا للسفر. بادئ ذي بدء، فإننا أسقطنا شرط الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من فرنسا والحاصلين على تطعيم كامل. وفي الوقت نفسه، فإننا أضفنا وجهات رئيسية، وهي ألمانيا، النمسا والنرويج إلى القائمة الخضراء».

وأضاف: «وستنتقل الإمارات، قطر، الهند والبحرين إلى القائمة الصفراء. وستسري كافة التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الــ 8 من أغسطس، في تمام الساعة الرابعة صباحاً».

وفي سياق متصل، بادرت أكثر من صحيفة بريطانية إلى نشر الإعلان مع ابراز الإمارات، وتحديداً دبي، في عنوان الخبر، نظراً لأهمية دبي للمسافرين البريطانيين، وخاصة المشاهير والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب».

واحتفلت أكثر من صحيفة بريطانية بخبر عودة عطلات البريطانيين في دبي مجددا. وجاء عنوان صحيفة «ذا صن»- النسخة الاسكتلندية- كالتالي: «مرحبا بكم في دبي. عطلات دبي عادت مجددا في دَفعة كبرى للمؤثرين والمشاهير، بعد انضمام الإمارات إلى القائمة الصفراء مع الهند».

وبدورها، جاء عنوان الخبر المنشور في صحيفة «اكسبريس» كالتالي: «انطلاقة عطلات دبي، إذ انضمت الإمارات إلى القائمة الصفراء- إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي للقادمين منها الحاصلين على لقاحات».

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