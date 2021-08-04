فندق ريزيفيشن بإدارة ليفا يفتح أبوابه الصيف الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

يجلب فندق «ريزيفيشن» بإدارة ليفا في دبي وجهة مميزة للضيافة العصرية في قلب منطقة الفرجان هذا الصيف.

ويتميز الفندق المكون من 150 غرفة بمفهوم جديد مصمم خصيصاً ليكون «منزلاً بعيداً عن المنزل» لمحبّي السفر في دبي وبأسعار مناسبة. ويوفر الفندق مجموعة من خيارات السكن التي يمكن للنزلاء الاختيار من بينها وهي الغرفة التوأم والغرفة المزدوجة والغرفة الديلوكس.

ويجمع فندق ريزيفيشن بإدارة ليفا بين العمل والمرح من خلال توفير ناد رياضي واستوديو يوغا وصالة ألعاب ومطبخ جماعي صغير وغرفة لتناول الطعام وغرفة غسيل مشتركة ومقصف للوجبات الجاهزة لتوفير الوقت في الصباح فضلاً عن تراس أعلى السطح للاسترخاء مساءً. وبالرغم من المساحات المشتركة تظل الأولوية في فندق ريزيفيشن للخصوصية والراحة.

صمم ريزيفيشن بإدارة ليفا لأصحاب الأعمال كثيري التنقل.

ويتمتع الفندق بموقع مثالي بالقرب من موقع إكسبو. ويحصل النزلاء على خدمة نقل مجانية من وإلى محطة مترو الفرجان (التي تقع على بعد 800 متر من مكان الإقامة). ويمكن للنزلاء الاستفادة من خطط الوجبات ذات الاشتراكات المرنة والعقود السنوية المصممة حسب الطلب.

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