«الاتحاد للطيران» تطرح خصومات حصرية على درجة الأعمال خلال الصيف

المصدر: أبوظبي-البيان

تقدّم الاتحاد للطيران، خصومات على تذاكر درجة الأعمال إلى وجهات مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية، مع أسعار تبدأ من 3995 درهماً للشخص الواحد.

وذلك ابتداءً من اليوم الموافق 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس 2021، وتعد التذاكر صالحة للسفر من تاريخ الحجز وحتى 20 نوفمبر 2021.

ويمكن لمواطني ومقيمي دولة الإمارات الاسترخاء على الشواطئ الذهبية في المالديف ابتداء من 6995 درهماً، أو تجربة الأطباق الشهية بعد نزهة هادئة في شوارع أثينا القديمة، أو الاستمتاع بعشاء رومنسي مع إطلالة على برج إيفل في باريس مقابل 9995 درهماً فقط.

وتتوافر صالة درجة الأعمال مجاناً للضيوف الراغبين في الاستمتاع بخدمات الضيافة الممتازة في صالة المطار قبل الصعود إلى الطائرة.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، واجراءات التعقيم الصارم الذي تطبُقه الناقلة على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل ذلك، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة سواء قبل الرحلة أو على متن كافة الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيدًا من الطمأنينة والثقة أثناء السفر.

كما قامت الشركة بتمديد التأمين الصحي العالمي ضد كوفيد حتى 1 أكتوبر 2022، حيث لا يحتاج الضيف في حالة اكتشاف إصابته بفيروس كوفيد – 19 خلال الرحلة للقلق حول النفقات الطبية وتكاليف الحجر عند السفر مع الاتحاد.

وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران يتلقى كافة طواقمها الجوية العاملة اللقاح ضد كوفيد. كما تعدّ شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط على جميع ضيوفها تقديم نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف، قبل الصعود للطائرة، وعند الوصول إلى أبوظبي.

ولجعل السفر أكثر سهولة ويسر، قامت الاتحاد مؤخرا بتوسعة نطاق مبادرة «مُعتَمَد للسفر» لتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة.

يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

وسيحصل المسافرون على رسالة تأكيد بمجرد اعتماد وثائقهم تماشياَ مع المتطلبات الحكومية ويمكنهم الوصول إلى المطار مطمئني البال بأنهم يلبون كافة متطلبات السفر.

وتنصح الاتحاد جميع الضيوف بالاطلاع قبل السفر على متطلبات السفر الخاصة بكل وجهة عبر موقعها etihad.com. للحجز، يمكن زيارة الموقع etihad.com، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية.

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