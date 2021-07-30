طيران الإمارات تقدم لجميع مسافريها تذاكر مجانية لحضور إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم تذكرة مجانية لزيارة إكسبو 2020 دبي ليوم واحد، وذلك لجميع المسافرين على متن الناقلة إلى دبي في الفترة بين 1 أكتوبر المقبل لغاية 31 مارس 2022.

وأوضحت الناقلة أنه يمكن أيضاً لركاب رحلات الترانزيت على متن طيران الإمارات الحصول على تذكرة مجانية لحضور الحدث الأروع في العالم إذ كانت مدة انتظارهم في الإمارة أكثر من ست ساعات.

وفي رسالة لعملائها على موقعها الالكتروني قالت طيران الإمارات، وهي شريك رئيسي وشركة الطيران الرسمية لإكسبو 2020، أنها ستمنح كل فرد من المسافرين على متن رحلاتها إلى دبي بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى إكسبو 2020 دبي في أي يوم يختاره المسافر.

وفي حال كان المسافر في رحلة عبور "ترانزيت" عبر دبي فقط، سيتكمن أيضاً من الحصول على التذكرة المجانية لحضور إكسبو 2020 في حال كانت مدة انتظار الرحلة التالي في دبي أكثر من 6 ساعات.

ودعت الناقلة المسافرين على متن رحلاتها خلال فترة فعاليات الحدث إلى الحصول على بطاقة مجانية للدخول ليوم واحد إلى إكسبو 2020 عبر إدخال تفاصيل كل مسافر عبر رابط خاص على موقعها الإلكتروني ليتم إرسال البطاقات بالبريد الإلكتروني، وأوضحت أنه في حال تغيير الرحلة أو إلغاؤها، لن تعود بطاقة الدخول ليوم واحد صالحة للاستعمال، في هذه الحالة على المسافر المطالبة ببطاقة جديدة من خلال إدخال تفاصيل الرحلة الجديدة.

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