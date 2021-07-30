فلامنجو ادفنشر وجهة مثالية لمشاهدة التماسيح ورؤية الغابات وطيور الفلامنجو

المصدر: دبي - شيرين فاروق

يعتبر منتزه فلامنجو ادفنشر المكان الامثل في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية حيث يمكنك الإقامة في منزل عائم أو خيمة صديقة للبيئة أو كليهما كموقع واحد للمغامرة، ورؤية الدلافين بالقرب من قوارب التنزه، اضافة الى التماسيح ومجموعات من طيور الفلامنجو .

يقع منتزه فلامنجو ادفنشر في أقصى الطرف الجنوبي لشبه جزيرة فلوريدا داخل منتزه ايفر جلادز الوطني ، ويوفر أماكن تخييم جميلة ووفرة من الأنشطة الترفيهية ومناظر رائعة لأكبر برية شبه استوائية في البلاد، ويسعد الزوار بالحياة البرية الغريبة ومشاهدة الطيور ، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الانشطة منها رحلات بالقوارب في Back Country والتجديف بالكاياك وصيد الأسماك وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.

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