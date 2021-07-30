«سياحة 365» تقدم فرصاً نوعية للسياح الأوروبيين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقدت شركة سياحة 365، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، سلسلة من الاجتماعات مع كبار شركائها على مستوى أسواق أوروبا السياحية، بهدف تسليط الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية رائدة، وفي إطار مساعي الشركة الرامية إلى تقديم فرص نوعية للسياح الأوروبيين القادمين إلى أبوظبي.

وجرى انعقاد الاجتماعات خلال جولة للشركة في عدد من الدول الأوروبية مثل بولندا وألمانيا وجمهورية التشيك،

والتي عملت من خلالها على تعريفهم بخدمات الشركة والتجارب السياحية المتوفرة للزوار القادمين إلى أبوظبي، والتي تقدمها شركتاها التابعتان كابيتال اكسبيرينس، المتخصصة في إدارة الوجهات، وكابيتال للسفر، التي تركز على العمليات التشغيلية المتخصصة في قطاع السفر وتنظيم الرحلات.

وجاء إطلاق شركة سياحة 365، في وقت سابق من العام الجاري، انسجاماً مع الدور الريادي والمهم الذي تلعبه «أدنيك» في دعم تطور إمارة أبوظبي وتميزها كوجهة سياحية عالمية، واستقطاب أعداد أكبر من السياح، وتحسين تجارب الزوار، وإطالة مدة إقامتهم في العاصمة الإماراتية.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحرص من خلال شركة سياحة 365 على الاضطلاع بدور محوري يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

حيث ستسهم علاقاتنا مع الأسواق الأوروبية في تطور قطاع السياحة بدولة الإمارات والمنطقة، ودعم جهود شركة أدنيك في تحقيق خططها الاستراتيجية المرتبطة بهذا التوجه».

من جانبها، قالت رولا جوني، المدير التنفيذي لشركة سياحة 365: «تستقبل أبوظبي أعداداً متزايدة من السيّاح الراغبين في زيارة معالمها ووجهاتها السياحية العالمية، والذين يبحثون عن أفضل التجارب التي يمكن أن تقدمها الإمارة لهم في مرحلة ما بعد أزمة «كوفيد19»، حيث تأتي رحلة العمل هذه لترسخ مكانتنا الرائدة ودورنا الفاعل في تعزيز سمعة أبوظبي وحضورها في أكبر أسواق أوروبا السياحية».

وأضافت جوني: «تلعب الشركة دوراً أساسياً في دعم الابتكار بقطاع السياحة، ما يسهم في زيادة قدرة الإمارة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، والترويج للتجارب السياحية المتميزة التي توفرها لهم».

وتتميز أدنيك بكوكبة من العروض السياحية التي توفرها ضمن محفظة أعمالها وتشمل ستة فنادق في أبوظبي ولندن إلى جانب شركة سياحة 365، وتضم أصول الشركة فنادق منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وألوفت أبوظبي، وألوفت إكسل لندن، ودبل تري باي هيلتون لندن إكسل.

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