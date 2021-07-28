31 وجهة ضمن قائمة أبوظبي الخضراء المحدثة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، وتشمل 31 وجهة حيث يعفى المسافرون الملقحون والقادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء فحص «كوفيد19» (تحليل PCR) لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، إضافة إلى إجراء فحص «كوفيد19» (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس.

وسيعفى المسافرون الذين لم يحصلوا على اللقاح والقادمون من تلك الدول من إجراءات الحجر الإجباري، إلا أنه يجب عليهم إجراء فحص «كوفيد19» (تحليل PCR) آخر عند الوصول، إضافة إلى فحصين إضافيين في اليومين السادس والثاني عشر.

وسيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد19»، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وتضم القائمة الخضراء المحدثة التي تدخل حيز التنفيذ السبت المقبل كل من أرمينيا وأستراليا وإسرائيل وألبانيا والبحرين والتشيك والسعودية والصين وألمانيا والمجر والنمسا والولايات المتحدة وأوكرانيا وإيطاليا وبروناي وبلجيكا وبلغاريا وبولندا وتايوان وجزر المالديف ورومانيا وسنغافورة وسويسرا وسيشيل وصربيا وكندا وكوريا الجنوبية وموريشيوس ومولدوفا ونيوزيلندا وهونج كونج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز