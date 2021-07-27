"ليتل هافانا" موطن مهرجانات الشوارع في ميامي

المصدر: ميامي - شيرين فاروق

"ليتل هافانا" هي أحد أحياء ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الامريكية، وهي موطن العديد من المنفيين الكوبيين، بالإضافة إلى العديد من المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية. تم تسمية Little Havana على اسم هافانا، العاصمة وأكبر مدينة في كوبا.

تعتبر "ليتل هافانا" مركزاً للنشاط الاجتماعي والثقافي في ميامي، حيث تشتهر بمهرجاناتها، بما في ذلك مهرجان Calle Ocho، Viernes Culturales / Cultural Friday، و Three Kings Parade وغيرها، كما تشتهر بممرها الشهير (للفنانين والشخصيات اللاتينية المشهورة، بما في ذلك Celia Cruz و Willy Chirino و Gloria Estefan). كما تضم الجادة الكوبية التذكارية، وبلازا دي لا كوبانيداد، ودومينو بارك، ومسرح تاور، وخوسيه مارتي بارك، ومبنى فايرستون / والجرينز، وكنيسة القديس يوحنا بوسكو الكاثوليكية، وغيرها.

ليتل هافانا هي أشهر أحياء المنفى الكوبي في العالم تتميز بحياة الشوارع والمطاعم والموسيقى والأنشطة الثقافية الأخرى، والمؤسسات التجارية الصغيرة، والدفء الكبير بين سكانها.

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