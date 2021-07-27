وجهات جديدة لـ«العربية أبوظبي» في باكستان

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إضافة وجهات جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة من أبوظبي وباكستان، وذلك إلى مدينة فيصل آباد بدءاً من 10 أغسطس، ومدينة ملتان بدءاً من 11 أغسطس.

وتقدم العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين البلدين. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وفيصل آباد أو ملتان عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد 19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر.

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