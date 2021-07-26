اتفاق تعاون بين مجلس سيدات أعمال عجمان و«العبرة للرحلات السياحية»

المصدر: عجمان- البيان

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان بمركز عجمان لريادة الأعمال اتفاقية تعاون مع شركة العبرة للرحلات السياحية. وتهدف الاتفاقية إلى بناء العلاقات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والترويج والتسويق للأنشطة والبرامج لكلا الطرفين، كما تعزز إقامة جسور تعاون بين الطرفين وتوطيدها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تبادل المعارف والمهارات بما يضمن تحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي إن توقيع الاتفاقية يشكل إضافة إلى منظومة الشراكات التي تحرص الغرفة على بنائها مع جميع الشركاء الاستراتيجيين.

مؤكدة على المكانة المميزة التي يحتلها القطاع السياحي في إمارة عجمان والدور الذي يقوم به في التعريف بالإمارة على جميع المستويات.

وأشارت إلى أن اتفاقية التعاون هذه تأتي ضمن الجهود المستمرة للغرفة ولمجلس سيدات أعمال عجمان لتوسيع وتنويع شراكاته مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والعاملة في جميع القطاعات، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز المعرفة والوعي بالخدمات التي تقدمها الغرفة، والتي تعد إحدى الركائز الرئيسية للارتقاء بالأداء الاقتصادي في الإمارة«.

ويتم بموجب الاتفاقية إدراج مقر» مركز عجمان لريادة الأعمال ضمن مخطط الرحلات التي تنظمها شركة العبرة للرحلات السياحية، إضافة إلى إعداد خطة رحلات مشتركة بين الطرفين على مدار العام.

كما سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة تجتمع دورياً لتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة والتنسيق بينهما ومتابعة وتقييم البرامج المشتركة وتقديم الدعم المتبادل، والتواصل مع الجهات المختلفة بشأنها، وتقييم النتائج بناء على الأهداف المشتركة، ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة إلى ممثلي الطرفين والتي من شأنها تحقيق الأهداف العامة لموضوع الاتفاقية.

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