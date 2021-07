عودة شخصياتكم المفضّلة من ديزني إلى جزيرة ياس بأبوظبي!

تعود إليكم شخصياتكم المفضّلة من ديزني إلى جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكنكم أن استمتعوا بتجربة غير مسبوقة يقدّم فيها ميكي ماوس وميني ماوس وبطوط وغوفي مغامرة حافلة بالقصص البطولية من حكايات ديزني المفضّلة لديكم .

ويبدأ تقديم استعراض Disney On Ice presents Find Your Hero في أبوظبي، خلال الفترة من ٢ إلى ١١ سبتمبر ٢۰٢١ في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. يبدأ بيع التذاكر يوم ٢٥ مايو ٢۰٢١.

ويمكن ان تشاهدوا الاستعراض لتعرفوا إلى أي مدى ستصل "موانا" عندما تنطلق بشجاعة في رحلتها الحافلة بالمغامرات نحو منطقة غير معروفة مع بطلها العظيم ماوي في مهمة لإنقاذ جزيرتها وكي تصبح باحثة جريئة عن الطريق، ولتنطلقوا مع الأختَين سليلتَي الملوك "آنا" و"إلسا" ورجل الثلج الظريف "أولاف" في رحلة يقدمون خلالها أغانٍ آسرة مثل"Let it Go" و"In Summer"، وتغطسوا في أعماق المحيط، حيث تشاهدون "عثمان" وفرقته المكوّنة من القشريات المتحمسة وهم يقدمون "آريل" في أجواء موسيقى البوب من الثمانينيات، وتشتركوا في الغناء مع مجموعة من المشاغبين المتواجدين في حانة "البطابيط المتكببة" عندما تزورهم "رابونزل" المفعمة بالحيوية وحليفها الجذاب "فلين رايدر"، وهي تستجمع شجاعتها لاستكشاف العالم الخارجي ومشاهدة الأضواء الطافية، وتتابعوا أغنية "Tale as Old as Time" عندما تفتح "بيل" قلبها لمغامرات جديدة، وأغنية "Be Our Guest" عندما تجذب أغراض الوحش المسحورة الأضواء في مشهد فني مبهر للتزلج على الجليد.

كما يمكنكم أن تستمتعوا بمآثر الشجاعة والإصرار والحب التي لا تُنسى مع العائلة بالكامل وأنتم تشاهدون استعراض Disney On Ice presents Find Your Hero الذي يتم تقديمه للمرة الأولى في أبوظبي!

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق التجاري بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: "تسعدنا استضافة هذا الحدث في أبوظبي لأنه يمثل نقطة عودة فعاليات وأنشطة الترفيه العائلي المشوّقة التي تهدف إلى جذب مجتمع الإمارة وزوّارها بعدد كبير من التجارب الفريدة المتاحة في أبوظبي. لقد تفوق شركاؤنا على أنفسهم في عملية التخطيط، بما يضمن حماية العاملين والعائلات وغيرهم من الضيوف في موقع إقامة الاستعراض من أي مخاطر على الصحة والسلامة، بدون التضحية بالتجربة المبهرة التي تقدمها ’Disney On Ice‘. نحن سعداء لأننا جزء من هذا الحدث ونتطلع إلى تقديم الكثير من الأحداث والتجارب الأخرى من هذا النوع للمقيمين والزوار".

من جانبه قال علي حيدري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبورتاينمنت إنترتينمنت آند سبورتس (إس إي إس لايف): "بصفتنا من الروّاد في مجال تقديم الخدمات الترفيهية، يشرفنا أن نكون المروّج الحصري لفعاليات Disney On Ice في الشرق الأوسط. ويسعدنا تقديم تجربة جديدة واستعراضات ديزني الخلابة في الاتحاد أرينا الجديد والمتطوّر في جزيرة ياس".

وقال ستيفن أرمسترونغ، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فيلد إنترتينمنت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن نتطلع للترفيه عن الآلاف من العائلات في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة من خلال استعراضات Disney On Ice"

موقع إقامة الحدث: الاتحاد أرينا، الواجهة البحرية في ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي

التواريخ وأوقات الاستعراضات:

الخميس، ٢ سبتمبر ٢۰٢١ ٧:٣۰م

الجمعة، ٣ سبتمبر ٢۰٢١ ١۰:٣۰ص ٣:۰۰م ٧:٣۰م

السبت، ٤ سبتمبر ٢۰٢١ ١۰:٣۰ص ٣:۰۰م ٧:٣۰م

الخميس، ۹ سبتمبر ٢۰٢١ ٧:٣۰

الجمعة، ١۰ سبتمبر ٢۰٢١ ١۰:٣۰ص ٣:۰۰م ٧:٣۰م

السبت، ١١ سبتمبر ٢۰٢١ ١۰:٣۰ص ٣:۰۰م

وتبدأ التذاكر بسعر: ٨۰ د.إ ، و لطلب التذاكر على الإنترنت: www.etihadarena.com &www.platinumlist.net

*تخضع أسعار التذاكر للتغيير استنادًا إلى الطلب في السوق.