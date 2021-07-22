استقبال حافل في مطار ميامي لأول رحلة لطيران الامارات من دبي

المصدر: ميامي - شيرين فاروق

شهد مطار ميامي ، فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية صباح اليوم استقبالا حافلا بأول برحلة طيران الإمارات الافتتاحية من مطار دبي الدولي مدشنةً بذلك أول خدمة ركاب للناقلة إلى هذه الحاضرة الساحلية الشهيرة، وثاني محطة لها في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأول وجهة جديدة لطيران الإمارات منذ بدء انتشار الجائحة. وغادرت رحلة طيران الإمارات "اي كيه 213" في الساعة 3:10 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات.

ومع الخدمة الجديدة إلى ميامي، التي ستعمل بمعدل أربع رحلات في الأسبوع، فإن شبكة خطوط طيران الإمارات في الولايات المتحدة ستغطي 12 وجهة بأكثر من 10 رحلات في اليوم. وتعمل الناقلة حالياً إلى الولايات المتحدة بأكثر من 60% من طاقتها قبل انتشار الجائحة، وتواصل توسيع حضورها بما يتماشى مع ازدياد وتيرة نمو حركة المسافرين. وتشكل الخدمة الجديدة إلى ميامي بوابة إلى وجهات كثيرة في أميركا الوسطى والجنوبية وكذلك جزر الكاريبي.

كما سيتمكن المسافرون في تلك المناطق من استخدام شبكة خطوط طيران الإمارات التي تغطي حالياً أكثر من 120 وجهة.

ويقود الطائرة اليوم في رحلتها إلى ميامي القبطان عبدالله الحمادي والقبطان ستيوارت كلاي جونيور، والمساعدان: الضابط أول جون بروسنان والضابط أول كارلوس مونتيرو كورال.

وبالإضافة إلى إطلاق خدمة ميامي الجديدة، استأنفت طيران الإمارات، منذ بدء يوليو الجاري، تشغيل رحلاتها إلى كل من نيس (فرنسا) ومكسيكو سيتي وبوكيت (تايلند) وليون (فرنسا) وموريشيوس ومالطا.

وسوف تعمل خدمة ميامي بطائرات الإمارات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال و304 مقاعد مريحة في السياحية. لكن طيران الإمارات استخدمت لرحلة اليوم إحدى طائرات البونيج 777 Gamechanger التي تحتوي على أجنحة الدرجة الأولى الخاصة المغلقة بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز