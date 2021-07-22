عمليات مطار دبي طبيعية بعد حادث أرضي صغير

المصدر: دبي ـ البيان

اصطدم ذيل طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الخليج بطائرة تابعة لشركة فلاي دبي قبل الإقلاع في مطار دبي الدولي كانت متجهة إلى مطار بيشكيك في قيرغيزستان أمس في واقعة وصفها متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي بأنها حادث صغير وأن عمليات المطار لم تتأثر.

وقالت «فلاي دبي» إن إحدى طائراتها من طراز بوينج 737-800، عند الخروج إلى المدرج تعرضت لحادث بسيط مع طائرة أخرى.

وقال متحدث باسم مطارات دبي في بيان «نتيجة لذلك أُغلق مدرج للطائرات على نحو مؤقت كي يتسنى التعامل مع الحادث البسيط على وجه السرعة. لم تتأثر العمليات في مطار دبي الدولي وأعيد فتح المدرج بعد ساعتين.

وذكر متحدث باسم»فلاي دبي«أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب أو أفراد الطاقم، مضيفاً أن الركاب استخدموا رحلة لاحقة أقلعت بالفعل.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن طيران الخليج»تعمل على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية".

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