"تيتانيك الجبال".. محطة قطار مهجورة تتحوّل إلى فندق 5 نجوم

المصدر: البيان

ستتمكن محطة قطار أسطورية مهجورة في جبال البيرينيه تُلقب بـ "تيتانيك الجبال" من الحصول على فرصة جديدة للازدهار، ولكن بشكل جديد يتم من خلاله تحويلها إلى فندق 5 نجوم.

بنيت محطة "سكة حديد كانفرانك الدولية" في القرية التي تحمل الاسم نفسه على الحدود الفرنسية الإسبانية وعلى ارتفاع 1000 متر فوق مستوى سطح البحر العام 1928، بحسب "مونت كارلو".

ولأن بناءها استمر أعواماً طوالاً، فإنها اعتبرت بحلول الوقت الذي انتهت فيه أعمال البناء محطة تنتمي من الناحية المفاهيمية والتقنية إلى أسلوب القرن التاسع عشر، ولذا فقد لحقها الإهمال على مدى عشرات السنوات.

إضافة إلى ذلك، فقد تأثر عمل المحطة بالأزمة العالمية للعام 1929 قبل أن تلتهمها النيران خلال حريق شب فيها العام 1931.

العام 1936 اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية التي أتبعت بالحرب العالمية الثانية وجميع هذه العوامل أدت إلى انهيار اهتمام بها.

والآن سيتم تحويل المحطة الهائلة إلى فندق بواسطة استثمار بقيمة 27 مليون يورو ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بنهاية العام 2022.

وسيضم المجمع الجديد مركز مؤتمرات يتسع لـ200 شخص ومتحفاً للسكك الحديدية ومتاجر وملجأ للحجاج المسيحيين الذين يعبرون طريق الحج من سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا إلى بوردو في فرنسا.

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