متعة للجميع مع مفاجآت صيف دبي في عيد الأضحى

المصدر: دبي- البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تضمن المتعة والبهجة للجميع والاحتفاء بهذه اللحظات الخاصة مع العائلة والأصدقاء خلال عطلة عيد الأضحى. وطوال العطلة، يمكن لسكان دبي وزوارها تحقيق أقصى استفادة من جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي الذي جرى تصميمه مع وضع متطلبات العائلات ومحبي الترفيه في عين الاعتبار.

ويمكن لزوار مراكز التسوق والمطاعم والوجهات والمعالم السياحية في المدينة استكشاف مجموعة من العروض والأنشطة وغيرها الكثير طوال عطلة عيد الأضحى المبارك. وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في احتفالات عيد الأضحى لهذا العام، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وليمة عيد الأضحى

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العديد من الفعاليات المناسبة للعائلات خلال عيد الأضحى في دبي، حيث يدعو عرض وليمة عيد الأضحى محبي الطعام لاستكشاف عدد من أفضل المطاعم في المدينة. ويستمر العرض من اليوم وحتى 24 يوليو، حيث يضم أكثر من 30 فعالية وقائمة طعام ودروس لتعليم الطهي. وسيحظى العملاء الذين يشاركون تجارب تناول الطعام الخاصة بهم على منصات التواصل الاجتماعي عبر حساب @DSSSOCIAL وباستخدام الوسمين #BIGEIDEAT و#MYDSS مع ذكر اسم المطعم المشارك، بفرصة الفوز بواحدة من 4 قسائم تسوق بقيمة 5000 درهم.

تذوق واربح إقامة فندقية

ويقام عرض «تذوق واربح إقامة فندقية خلال عيد الأضحى» طوال عطلة العيد. وسيحظى محبو الطعام الذين ينفقون 100 درهم في أي من المطاعم المشاركة، بفرصة الدخول في سحب للفوز بإقامة فندقية رائعة في فندق بارك حياة دبي أو والدورف أستوريا أو هيلتون كانوبي أو فندق السيف التراثي أو فندق حياة ريجنسي. ويمكن العثور على المطاعم والمقاهي المشاركة في عرض تذوق واربح في عدد من مراكز التسوق مثل مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق. ويمكن لرواد المطاعم والعائلات أيضاً زيارة الوجهات الموجودة في ريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا. ويستمر العرض الترويجي حتى ثالث أيام العيد.

ويعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، والذي ينتهي يوم 4 سبتمبر أحد العروض الرائعة التي يمكن لمحبي الطعام الاستمتاع بها. وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في مجموعة من المطاعم المختارة بفرصة الفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم. ويتشارك العرض الوجهات نفسها المشاركة مع عرض تذوق واربح إقامة فندقية خلال عيد الأضحى.

منتزه أفينتورا

ويرحب منتزه أفينتورا، وجهة المغامرات الخارجية المثالية في حديقة مشرف، بالأطفال والكبار للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة مثل مسارات الانزلاق الطبيعية، وتسلق الأشجار والحبال والانزلاق كجزء من مجموعة فعاليات تم إعدادها خصيصاً خلال مفاجآت صيف دبي. ويتوفر عرض ليالي أفينتورا الصيفية يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل مقابل 99 درهماً، حيث يمنح الزائرين إمكانية الوصول إلى 24 مساراً للانزلاق، و6 حلبات، و80 حاجزاً وألعاباً بطول يزيد على 1640 متراً. ويوفر المخيم الصيفي في المنتزه ملاذاً مثالياً للشباب والأطفال، حيث يقدم مجموعة من ورش العمل التعليمية، بالإضافة إلى جلسات الحرف والمهارات، ويستمر المخيم الصيفي حتى يوم 26 أغسطس من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً بسعر 240 درهماً لليوم، و420 درهماً لليومين، و840 درهماً للأسبوع مع وجبات خفيفة وغداء. ويمكن استخدام الرمز الترويجي ‘SUMMER10’ للاستمتاع بتخفيض 10 % على الأسعار. ويستضيف المنتزه أيضاً ليالي أفينتورا للشركات، والتي تشمل تمارين بناء الفريق الممتعة وغيرها الكثير. ويبلغ سعر الجلسات 110 دراهم للفرد، وهي متاحة من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل طوال فترة مفاجآت صيف دبي.

فستيفال سيتي مول

وينظم دبي فستيفال سيتي مول خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب، علاوة على ملعب وحفرة رملية ليستمتع بها الأطفال. وتعد هذه الفعالية وجهة رائعة يمكن للأطفال الاستمتاع بها فيما يقوم الآباء والأمهات باستكشاف الصفقات والعروض الترويجية داخل مركز التسوق. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم في سحب للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 20.000 درهم، علماً بأن السحوبات ستُقام كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أيضاً ربح جوائز فورية من خلال المشاركة في مجموعة من الألعاب الترفيهية في فعالية الشاطئ.

عرض لا بيرل

ويستقبل لا بيرل، العرض الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الضيوف بمجموعة من العروض خلال عيد الأضحى، حيث يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الدخول مجاناً إلى العرض الذي يُقام في الحبتور سيتي عند مرافقة شخص بالغ، وذلك طوال فترة عطلة عيد الأضحى وحتى نهاية مفاجآت صيف دبي. ويمكن لسكان الإمارات الحصول على تخفيض 20 % على سعر التذكرة، وستحصل المجموعات المكونة من 4 أشخاص على تخفيض 25 % في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

عالم من المغامرات

تدعو آي إم جي عالم من المغامرات، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في دبي، السكان والزوار للاستمتاع بالألعاب والعروض الراقصة المباشرة خلال عطلة عيد الأضحى وطوال موسم الصيف. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض متنوعة تشمل رقصة شاطئ الصيف ورقصة رجل الكهف مع الديناصورات وقارعي الطبول الأفريقية، وذلك حتى 28 أغسطس. وتُقام مجموعة من عروض الترفيه المتجولة لنشر السعادة في مختلف أنحاء المكان، والتي تشمل عروض المهرجين والراقصين الكرنفاليين وعروض المشي على الركائز وركوب الدراجات ذات العجلة الواحدة وعروض خفة اليد وعروض التمثيل الصامت، بالإضافة إلى عرض كاراكتر بارك باريد الذي يُقام نهاية كل أسبوع. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتشكيلة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات الموجودة داخل الوجهة.

سبيس جام

ويستضيف سيتي سنتر مردف تجربة سبيس جام المستوحاة من رياضة كرة السلة وفيلم لوني تيونز الكلاسيكي حتى 26 يوليو. ويقدم العرض الذي يقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، مجموعة من الألعاب والأنشطة الممتعة للأطفال، بالإضافة إلى فرصة لقاء وتحية شخصيات سبيس جام ولوني تيونز. وسيستمتع الزوار بالموسيقى من خلال عرض الدي جي المباشر، ومشاهدة عرض كرة السلة البهلواني الرائع.

المخيم الرياضي

ويدعو المخيم الرياضي الصيفي السنوي في سيتي سنتر مردف سكان دبي وزوارها مع الأطفال للمشاركة في مجموعة كبيرة من الألعاب والأنشطة الرائعة. ويضم المخيم الذي يستمر حتى 26 أغسطس، مجموعة متنوعة من الرياضات تشمل كرة القدم وكرة السلة والتنس والكرة الخادعة. ويقدم المخيم أيضاً مجموعة كبيرة من الألعاب والأنشطة الترفيهية الأخرى يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً خلال عطلة العيد ومفاجآت صيف دبي.

ويقدم ابن بطوطة مول احتفالات فوانيس العيد المستوحاة من الفانوس العربي التقليدي والتي تعد وجهةً رائعةً للعائلات والأطفال يومياً من الساعة 1 ظهراً وحتى 7 مساءً حتى 24 يوليو. ويمكن للأطفال الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة مثل أكشاك التصوير الممتعة وورش العمل الإبداعية وجلسات سرد القصص.

متاهة ألعاب مدهش

ويمكن للأطفال استكشاف فعالية متاهة ألعاب مدهش في الخوانيج ووك مول والتي تقدم مجموعة مميزة من الأنشطة والألعاب الترفيهية خلال رحلة البحث عن الشخصيتين المحبوبتين لدى الجميع مدهش ودانة. وتشمل المتاهة حل الألغاز وتخطي الحواجز والعقبات بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي سيواجهها الأطفال خلال رحلة العثور على أفضل طريق إلى مدهش ودانة في وسط المتاهة. وبمجرد الوصول إلى الشخصيتين، يستطيع الأطفال الذين نجحوا في تجاوز المتاهة التقاط الصور مع الشخصيتين. وتقام فعالية أرض العجائب مع مدهش ودانة يومياً حتى 18 أغسطس. ويمكن للزوار استكشاف المتاهة بالإضافة إلى المجموعة الكبيرة من المتاجر والمطاعم داخل المول الموجود في منطقة الخوانيج.

مدهش ودانة

يمكن لمحبي مدهش ودانة لقاء الشخصيتين المحبوبتين والاستمتاع بعطلة عيد مليئة بالمرح في عالم مدهش. وتقام الفعالية المناسبة للعائلات في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي حتى 28 أغسطس. وسيأخذ المنتزه الترفيهي زواره في رحلة من المغامرات ضمن بيئة فريدة من نوعها مستوحاة من البحيرات، حيث يعيش مدهش ودانة. ومن خلال الأنشطة المناسبة للعائلات، يمكن للأطفال الاستمتاع باللعب والاستكشاف بكل سعادة. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف عالم مدهش عدداً من الفعاليات الموجهة لليافعين، بدءاً من لعبة BATTLE PARK وحتى المنطقة المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية. ويفتح عالم مدهش أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ويقدم لزواره عدداً من متاجر التجزئة ومناطق المأكولات والمشروبات.

ويستضيف ابن بطوطة مول شخصيتي توم وجيري الكلاسيكية المحبوبتين في إطار تجربة توم آند جيري تشيز تاون حتى 30 يوليو. وتشمل هذه التجربة الرائعة والتفاعلية التي تقام للمرة الأولى في دبي، عدداً من الأنشطة والألعاب، بالإضافة إلى ظهور خاص لشخصيتي توم وجيري للقاء الزوار والترحيب بهم. ويمكن للزوار استكشاف تطور شخصيتي توم وجيري على مدى السنوات الماضية من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والرسوم المتحركة المعروضة، وهو ما يجعل هذه الفعالية مثالية للعائلات والأطفال خلال عطلة عيد الأضحى.

ويقدم مول الإمارات عرض كوكو ميلون الذي يحظى بشعبية كبيرة بين العائلات والأطفال حول العالم من 29 يوليو وحتى 7 أغسطس. وجرى تصميم عرض كوكو ميلون، الذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات، للترفيه عن الأطفال. وتقدم عروض كوكو ميلون، التي حظيت بأكثر من 100 مليار مشاهدة حول العالم، مزيجاً رائعاً من الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال، ما يجعلها واحدة من أشهر قنوات الترفيه للأطفال والعائلات.

ويستضيف سيتي ووك فعالية هوتيل ترانسيلفانيا من 29 يوليو وحتى 28 أغسطس. ويمكن لمحبي فيلم الرسوم المتحركة الشهير لقاء عدد من شخصيات الفيلم مثل كونت دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي أيام الجمعة والسبت. وتشمل فعالية هوتيل ترانسيلفانيا أيضاً مجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب والتحديات وغيرها.

أحلام وفرقة الألحان

يستضيف مسرح مول الإمارات مسرحية الأطفال أحلام وفرقة الألحان حتى يوم 22 يوليو. وتقدم المسرحية المناسبة للعائلات قصة رائعة عن الأيتام، حيث تدور حول طفلة تسمى أحلام تخوض عدداً من المغامرات للعثور على منزل جديد. وتناسب المسرحية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و12 عاماً، وتتوفر التذاكر على موقعي PLATINUMLIST.NET و VISITDUBAI.COM.

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