«الاتحاد» تطلق وجهتها الـ 65 بتشغيل أولى رحلاتها إلى فيينا

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت الاتحاد للطيران، أمس، أولى رحلاتها إلى فيينا، مدينة العمارة والثقافة الثرية والموسيقى، حيث ستقوم بتشغيل رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة النمساوية. وغادرت الرحلة رقم EY147 من مطار أبوظبي الساعة 7:30 صباحاً، ووصلت مطار فيينا الدولي حوالي الساعة 11:20، وسط ترحيب برشاشات المياه التقليدية.

ويتم تشغيل الرحلة الجديدة يومي الخميس والأحد، على متن طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تضمّ 28 مقعداً في درجة الأعمال، و262 مقعداً في الدرجة السياحية، فضلاً عن أنظمة التسلية وشبكة إنترنت لاسلكي على متن الطائرة.

وقال توني دوغلاس رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، مجموعة الاتحاد للطيران: عقب نجاحنا في إطلاق ميكونوس وسانتوريني ومالقا، خلال وقت سابق من شهر يوليو الجاري، يسرنا أن نقوم بتشغيل رحلاتنا إلى فيينا، لتكون بذلك الوجهة الخامسة والستين، ضمن شبكة الاتحاد المتنامية، ونحن على ثقة بأن الفخامة والمشهد الثقافي النابض، التي تحظى بها فيينا، سوف يستهوي الكثير من المسافرين.

وقال جوليان جاجر، الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية في مطار فيينا: سعداء بتشغيل الاتحاد رحلات مجدولة إلى فيينا. وتعتبر الإمارات سوقاً مهمة بالنسبة للسياحة النمساوية، وتشكل الرحلات الجديدة، علامة جيدة على تعافي سوق السفر.

وتستغرق الرحلة نحو 5 ساعات و50 دقيقة من أبوظبي. ولا يحتاج المسافرون من الإمارات إلى الخضوع للحجر الصحي، سواء في النمسا أو أبوظبي، في حالة تلقي جميع جرعات التلقيح، للتحصين الكامل قبل 14 يوماً على الأقل من السفر.

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