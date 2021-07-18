أوبسو دبي يفتتح مقهى سوشال كافيه

المصدر: البيان

يعتزم "أوبسو"، المطعم العصري الذي يقدم أشهى أطباق المطبخين اليوناني والمتوسطي في قلب دبي مول، افتتاح مقهى "سوشال كافيه من أوبسو" خلال شهر أغسطس المقبل.

وسيجسّد المقهى الجديد وجهةً راقيةً تقدم قائمة أطباق وعروض معدة خصيصاً لضمان أن يقدم كل طبق تجربة غامرة وفرصة لالتقاط أجمل الصور وإنشاء المحتوى المتميز، بالاعتماد على أحدث الاتجاهات والتقنيات وأفضل المكونات؛ حيث يقوم مجموعة من أفضل طهاة المعجنات في دبي بإعداد كل طبق بما ينسجم مع الاتجاهات والتوليفات المحلية المفضلة.

وسيتمكن الضيوف من رؤية مطبخ المعجنات بالكامل أثناء جلوسهم، حيث يستعرض المطبخ مجموعة من أشهى الأطباق الطازجة التي يتم تحضيرها هناك كل صباح، الأمر الذي يمنح المقهى هالةً من التميّز والفرادة. ويطبق المقهى ذات المقاربة عند تحضير تشكيلته الرائعة من أصناف القهوة المختصة والمشروبات وتشكيلات شاي الأزهار والشطائر اللذيذة والمعجنات الطازجة.

وقال مارك تاكيه، مدير العمليات لدى "أوبسو": "سوف يستقطب مقهى ’سوشال كافيه من أوبسو‘ جمهوراً من الأشخاص الباحثين عن فسحة جميلة للاسترخاء والتواصل أثناء الاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات. ويضفي مفهوم المطبخ المفتوح في ’سوشال كافيه‘ لمسةً مسرحيةً فريدة، حيث يسمح لرواده بمشاهدة فريق الطهي أثناء تحضير الأطباق والمشروبات المميزة التي يتم تقديمها بصورة مميزة وجميلة ترضي كافة الأذواق".

وسيفتتح المقهى الجديد أبوابه يومياً من الساعة 10:00 صباحاً لغاية الساعة 12:00 مساءً، كما يحتضن المقهى 60 مقعداً تتراوح بين مناطق الجلوس الباعثة على الاسترخاء والطاولات المريحة.

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