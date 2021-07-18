استطلاع «البيان»: السياحة الداخلية تفوز بالثقة في عطلة الأضحى

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف استطلاع للرأي، على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» وحسابها الرسمي عبر «تويتر»، أن توجهات المسافرين خلال إجازة عطلة عيد الأضحى تتجه نحو السياحة داخل الإمارات على حساب السفر إلى الخارج.

ورداً على سؤال الاستطلاع «أين تخطط لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك؟»، أبدى 72% من المشاركين على موقع «البيان الإلكتروني» تفضيلهم قضاء عطلة عيد الأضحى في الدولة، بينما أعرب 28% عن تخطيطهم لقضائها خارج الدولة.

وأظهر الاستطلاع أن 74% من المستجيبين على حساب البيان الرسمي على «تويتر» سيقضون إجازة العيد في الدولة، في الوقت الذي يتجه 26% منهم لقضائها خارج الدولة.

وقال وليد العوا، المدير العام لفندق «تماني مارينا»، إن السياحة الداخلية أصبحت الخيار المفضل حالياً بالنسبة لسكان الإمارات بسبب الجائحة، لا سيما وأن فنادق الدولة تعتبر الأكثر أماناً والتزاماً بإجراءات السلامة والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار، علاوة على توافر جميع الخدمات والوجهات السياحية التي تدفع العائلات المواطنة والمقيمة في الدولة إلى تفضيل قضاء العطلة في الداخل.

وأضاف إن السياحة الداخلية لعبت دوراً محورياً في تدعيم القطاع السياحي في الدولة، حيث تمكنت من تعويض التراجع في التدفق السياحي من بعض الأسواق التي تعرضت لأزمات اقتصادية ونجــحت في العبور بالقطاع السياحي إلى بر الأمان.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، إن النسبة الأكبر من المسافرين لا تزال تفضل السياحة المحلية على حساب السفر إلى الخارج في ظل استمرار بعض القيود على السفر والحركة والقلق العالمي من تواصل انتشار الفيروس.

وأكد عوض الله أن سياحة الداخل ما زالت الداعم الأول لحركة الإشغال الفندقي في الدولة حتى الآن، حيث لعبت دوراً مهماً في تحقيق إشغالات قياسية وإيرادات عالية خلال مواسم رأس السنة والربيع وعيد الفطر وحالياً الموسم الصيفي وعيد الأضحى على وجه الخصوص في ظل العروض المغرية والباقات الترويجية المتنوعة.

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