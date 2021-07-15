استئناف أعمال حافلات «جولة سياحية في دبي»

المصدر: دبي - البيان

تستأنف علامة «سيتي سايت سيينج» التي تعمل في الحافلات السياحية المفتوحة على مستوى العالم، عملياتها في دبي، بإعادة تشغيل جولاتها الفريدة عبر مختلف مناطق ومعالم المدينة، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، كما تقدم عرضاً سعرياً خاصاً لمدة محددة للعملاء في الدولة.

وكانت خدمة «جولة سياحية في دبي» بالحافلة المكشوفة قد أطلقت لأول مرة في الإمارات عام 2014 كمشروع مشترك مع مجموعة دناتا للسفريات، وأصبحت من أشهر خيارات الجولات السياحية في المدينة. وتعمل «سيتي سايت سيينج» في أكثر من 100 من أفضل الوجهات في العالم بحافلاتها الحمراء المفتوحة ومفهوم «الركوب والنزول في محطات معينة» ما يوفر فرصة لاستكشاف أفضل المعالم السياحية ومناطق الجذب في المدينة من خلال دليل صوتي.

وتأخذ «جولة سياحية في دبي» العملاء في رحلة تغطي أبرز المواقع والمعالم في المدينة، من دبي مول، أكبر مركز تسوق في العالم، عبر منطقة خور دبي التاريخية، وعلى طول شاطئ جميرا. ومع استمرار ارتفاع الطلب أعلنت الشركة عن عرض خاص خلال فترة محددة لسكان الإمارات وزوارهم في جولة لا تُنسى تشمل أبرز معالم المدينة، بخصم يصل إلى 50% على الأجرة العادية.

وقال علاء الخطيب، نائب رئيس إدارة الوجهة في مجموعة دناتا للسفريات: يسعدنا أن نعلن أن جولة سياحية في دبي ستستأنف عملياتها اعتباراً من اليوم مع مجموعة من تدابير الصحة والسلامة، ما يتيح لسكان الإمارات وزوارها فرصة الاستمتاع بخدماتنا مرة أخرى وبأمان تام. كما يسرنا أن نقدم لعملائنا عرضاً خاصاً، حيث يمكنهم شراء تذكرتين بسعر تذكرة واحدة لإعادة اكتشاف المدينة بطريقة غير مسبوقة باستخدام حافلاتنا ذات الطابقين الفاخرة والمجهزة لراحة ومتعة جميع أفراد العائلة.

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