عادل الرضا: حزم متكاملة لزوار إكسبو 2020 دبي من طيران الإمارات

المصدر: البيان

أعلن عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، خلال إحاطة إعلامية عن بعد، أن الناقلة ستطلق حزم متكاملة لزوار إكسبو 2020 دبي قريباً تشمل تذاكر السفر وتأشيرات الدخول والفنادق وتذاكر دخول الحدث وغيرها من الخدمات.

كما أعلن عن إطلاق طيران الإمارات، رحلة جديدة إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأسبوع المقبل.

وأوضح أن طيران الإمارات تشغل 25 طائرة من طراز إيرباص 380 حالياً على أن يرتفع العدد إلى 40 طائرة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن نسبة الإشغال حالياً على متن الرحلات بلغت 70 % وتصل إلى 100 % في بعض الوجهات.

وتوقع بأن يستقبل مطار دبي الدولي يوم غد الجمعة 20 ألف مسافر من المغادرين.

وأشار إلى أن فعالية اللقاحات بدأت تظهر تدريجياً حول العالم ودفعت العديد من الدول لتخفيف البروتوكولات الاحترازية وخاصة تلك المتعلقة بالسفر والحجر الصحي للمسافرين.

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