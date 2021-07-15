قائمة خضراء لأبوظبي تضم السعودية والأردن

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، التي تشمل 37 دولة ومنطقة وأقليماً، حيث يُعفى القادمون منها من فترة العزل عند زيارتهم للإمارة وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند وصول مطار أبوظبي.

وتضم القائمة: أذربيجان وأرمينيا وأستراليا والأردن وألبانيا والدنمارك والسعودية والسويد والصين والفاتيكان وألمانيا والمجر والنرويج والنمسا وإسرائيل والولايات المتحدة واليونان وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وبلجيكا وتايوان (جمهورية الصين الشعبية) وتركمانستان ورومانيا وسنغافورة وسويسرا وسيشل وصربيا وفرنسا وكندا وكوريا الجنوبية ومالطا وموريشيوس ومولدوفا ونيوزيلندا وهولندا وهونج كونج.

وذكرت الدائرة أنه جارٍ تحديث القائمة بناءً على تطورات انتشار فيروس «كوفيد 19» عالمياً.

وأن هناك ممرات سفر آمنة للمطعمين بالكامل ضد فيروس «كوفيد 19» (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يوماً على الأقل من السفر)، فلن يُطلب من المسافرين الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول: هي البحرين، واليونان، وسيشل، وصربيا.

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