«العربية للطيران» توقع اتفاقية لإطلاق ناقلة وطنية جديدة في أرمينيا

المصدر: يريفان، أرمينيا - البيان

أعلنت العربية للطيران، اليوم توقيع اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة في أرمينيا.

وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تأسيس شركة مستقلة للمشروع المشترك، والمتمثل في شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ستتخذ من مطار زفارتنوتس الدولي مقراً لها.

وجاء الإعلان عن الشراكة الجديدة عقب تنظيم احتفالية لتوقيع الاتفاقية ومؤتمر صحفي اليوم في مطار زفارتنوتس الدولي بحضور تيغران أفينيان نائب رئيس مجلس الوزراء في أرمينيا، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران».

وستدعم شركة الطيران الوطني الجديدة الرؤية الاستراتيجية لقطاع السياحة والسفر المتنامي في أرمينيا، وستساهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد، إلى جانب تقديم خدمات السفر الموثوقة وبتكلفة في المتناول لسكان أرمينيا.

رافد اقتصادي

وقال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا: «يسعدنا إطلاق شركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة في أرمينيا والتي ستمثل رافداً اقتصادياً مهماً وستدعم قطاع السفر والسياحة في البلاد. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا الجاد والمستمر بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع طموحة تدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. ولا شك أن العربية للطيران تتمتع بسجل حافل بالنجاح في إطلاق وتشغيل شركات طيران اقتصادي، ولديها خبرة طويلة في هذا المضمار الأمر الذي سيمنح قوة كبيرة ومزايا تنافسية لشركة الطيران الجديدة».

قيمة مستدامة

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة العربية للطيران»: «يسعدنا في مجموعة العربية للطيران توقيع اتفاقية الشراكة مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا ضمن هذا المشروع المشترك لإطلاق شركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة في البلاد. وقد حرصنا على القيام بهذه الخطوة انطلاقاً من ثقتنا بالفرص الكبيرة لتطوير قطاع الطيران في أرمينيا، الأمر الذي سيضيف قيمة مستدامة على اقتصادها وسيخلق المزيد من فرص العمل وسيساهم في تطوير قطاع السياحة والسفر فيها. ونتوجه بجزيل الشكر إلى صندوق المصالح الوطنية ولإدارة الطيران المدني في أرمينيا على ثقتهم بنا ونتطلع قدماً للتعاون معاً لتأسيس شركة الطيران الجديدة، والتي ستضع في متناول الشعب الأرميني خيارات السفر التي تقدم أفضل قيمة ممكنة مقابل المال».

وأضافت تاتفيك ريفازيان، المدير العام للجنة العامة للطيران المدني في أرمينيا: «تتمحور رؤيتنا في أرمينيا حول تحسين قدرات النقل الجوي بشكل كبير وهو أمر يثمر في حفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد. ولا شك أن وجود شركة طيران وطنية قوية هو أحد المقومات الرئيسية لتطوير قطاع النقل الجوي في أرمينيا، ويقدم أداة فعالة للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19. وبهذا فإن الشراكة بين صندوق المصالح الوطنية ومجموعة العربية للطيران لإطلاق شركة الطيران الجديدة ستحقق هذه الرؤية الطموحة. ونحن على ثقة بأن خبرات العربية للطيران ستثمر في إطلاق هذا المشروع المشترك بكل سلاسة وستمهد الطريق للناقلة الجديدة لتحقيق النمو والنجاح. ونتطلع قدماً لرؤية إنجازات شركة الطيران الوطنية الجديدة في أرمينيا».

وسيحصل الشعب الأرميني على فرصة اختيار اسم شركة الطيران الجديدة، وذلك عبر مسابقة مفتوحة تبدأ اليوم وتستمر لمدة أربعة أسابيع، حيث يمكن للأرمينيين الراغبين بالمشاركة إرسال اقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني: nametheairline@anif.am. وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لاستقبال الاقتراحات هو 14 أغسطس، حيث سيقوم مجلس إدارة الشركة بعد ذلك بمراجعة الأسماء المقترحة واختيار الاسم النهائي.

ومن مقرها في يريفان، ستتبنى الشركة الجديدة نموذج الأعمال الاقتصادي التي تتبعه مجموعة العربية للطيران. وسيبدأ في وقت قريب العمل على إصدار شهادة المشغل الجوي التي تسمح للناقلة الجديدة بالشروع بمزاولة عملياتها. وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد الإطلاق وأسطول الشركة وشبكة وجهاتها في الوقت المناسب.

وخلال العقد المنصرم، سجلت أرمينيا مكاسب لافتة مع بدء قطاعها السياحي باستقطاب الاهتمام والكشف عن مكامن تفرده. وساهم قطاع السياحة والسفر بنحو 11.8% من إجمالي الناتج المحلي في البلاد في العام 2019، وساهم بنسبة 12.5% من إجمالي الكوادر البشرية العاملة في أرمينيا.

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