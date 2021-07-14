مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب يسجل زيادة 346% في حركة الطيران في النصف الأول 2021

المصدر: دبي – البيان

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب أن حركة الطيران الخاص واصلت نموها المذهل خلال العام الجاري 2021، محققة زيادة تجاوزت نسبتها 346% في النصف الأول 2021، لتصل إلى 8,088 رحلة مقارنة بـ 1,811 رحلة في النصف الأول 2020 و 3,056 في النصف الأول 2019.

وتضم قائمة الوجهات الأربع الأولى التي أسهمت في تحقيق هذه الزيادة خلال النصف الأول 2021 كلاً من روسيا والهند وجزر المالديف وتركيا.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: “إن سرعة الحجز تعزى إلى مجموعة متنوعة من العوامل، وفي مقدمتها حكومة دبي التي تعمل مع جميع القطاعات لغرس الثقة وتمكين الأعمال لتحقيق النجاح وتعزيز التطور. وبفضل التعافي السريع الذي شهدته دبي بعد الوباء، فقد أثبتت أنها الوجهة المثالية للسياحة والعيش، والأهم من ذلك ممارسة الأعمال. إن النمو المستمر في حركة الطائرات يعد شهادة على القيادة الحكيمة التي حرصت على تطوير الإمارة لتكون واحدة من أكثر المدن مرونة في العالم. وعلاوة على ذلك، ساعدت بروتوكولاتنا الصارمة المتعلقة بإجراءات النظافة والسلامة في تمهيد الطريق لجذب المسافرين من شتى أنحاء العالم لزيارة دبي".

وأضاف: "إننا في مشروع محمد بن راشد للطيران سنبذل كل جهد مستطاع لترسيخ مكانة دبي على خريطة السفر العالمية، كما نؤكد التزامنا الراسخ لتطوير منظومة العمل المطلوبة لمسافرينا الكرام، من دون ارتكاب أي أخطاء، لأن سلامتهم تعد جزءاً أساسياً من مهمتنا، وسنحرص على الوفاء بما وعدنا به".

والجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرص إستثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى تعزيز الصناعات الهندسية لتحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزًا رائدًا لقطاع الطيران.

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