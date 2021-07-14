فلاي دبي تطلق ثلاث رحلات أسبوعياً إلى سوهاج 25 يوليو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي ومقرها دبي، إطلاق ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار سوهاج الدولي (HMB) اعتباراً من 25 يوليو. ستعمل هذه الرحلات إلى سوهاج عبر توقف قصير في شرم الشيخ. وبذلك يرتفع عدد النقاط التي تشغلها فلاي دبي في مصر إلى ثلاث نقاط، بما في ذلك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية (HBE) ومطار شرم الشيخ الدولي (SSH).

قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: «تعد مصر سوقاً مهماً للغاية بالنسبة لفلاي دبي ولها مكانة خاصة جداً في مسيرتنا. كانت الإسكندرية من بين أولى النقاط التي قمنا بتشغيلها عند بدء عملياتنا في عام 2009. ويسعدنا جداً أن نرى تواجدنا في مصر ينمو، ونود أن نشكر السلطات على دعمها المستمر. تلتزم فلاي دبي بدعم الروابط السياحية والتجارية بين البلدين ونحن نتطلع إلى بدء عملياتنا في سوهاج التي نتوقع أن تحظى بإقبال كبير بين مسافرينا من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

سوهاج هي إحدى المحافظات المهمة في صعيد مصر وعاصمتها تحمل الاسم نفسه. ولمدينة سوهاج تاريخ طويل في مصر القديمة إذ هي موطن لعدد من الآثار والأديرة والمتاحف.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: «مع عودة الطلب على السفر، نركز على تمكين مسافرينا من السفر بسهولة إلى المزيد من الأماكن حول شبكة فلاي دبي. سوهاج هي وجهة ذات شعبية للمسافرين سواء للسفر لرؤية الأصدقاء والعائلة أو لاستكشاف العديد من المعالم التاريخية في المدينة».

مع انطلاق عملياتها إلى أنقرة في تركيا، وبودابست في المجر، وليوبليانا في سلوفينيا، وسالزبورغ في النمسا، وتيرانا في ألبانيا، ووارسو في بولندا، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة. وقد تم دعم هذا النمو أيضاً من خلال إطلاق الخطوط الصيفية للناقل إلى بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان بالإضافة إلى تيفات في الجبل الأسود.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي (DXB) إلى مطار سوهاج الدولي (HMB) اعتباراً من 25 يوليو أيام الثلاثاء والخميس والأحد اعتبار من 25 يوليو عبر توقف قصير في مطار شرم الشيخ الدولي (SSH).

وتبدأ أسعار الرحلات على درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى سوهاج من 2900 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1500 درهم.

والرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو من خلال تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم 97160054445 أو من خلال متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا «IATA Travel Centre» و«IATA destination tracker» طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضاً زيارة مركز معلومات «كوفيد 19» على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

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