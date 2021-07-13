8 إرشادات للسفر من الاتحاد للطيران خلال فترة العطلات والأعياد

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي للترحيب بعدد كبير من المسافرين خلال عطلة العيد، وذلك تزامناً مع إطلاق أحدث وجهات الاتحاد للطيران – ميكونوس وسانتورني في جزر اليونان، ومالقة في إسبانيا – خلال الأسبوع الماضي، والاستمرار في تخفيف قيود السفر حول العالم.

وفيما يلي بعض إرشادات السفر التي تضفي مزيداً من السلاسة والراحة على رحلتكم مع الاتحاد للطيران:

1. التأكد من متطلبات واشتراطات الوجهة التي تسافر إليها. توصي الاتحاد للطيران بزيارة etihad.com/destinationguide للاطلاع على أحدث المستجدات قبل البدء في رحلتك، وذلك بسبب الاستمرار في تغيير متطلبات السفر.

2. معتمد للسفر؟ يُرجى زيارة «إدارة حجزي» على موقع الاتحاد للطيران وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بـ«كوفيد 19». وسوف يتم إرسال الموافقة للضيف عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كل المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب «معتمد للسفر» عند إتمام إجراءات السفر.

3. إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت والوصول مبكراً إلى المطار. خلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية). كما تغلق مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة الأولى ودرجة الأعمال قبل 45 دقيقة من موعد المغادرة. أما بالنسبة لرحلات الولايات المتحدة الأمريكية، فيتم إغلاق مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من الرحلة، كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة. علماً أنه يمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل.

4. عند السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن للضيوف الاستفادة من خدمات مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بما يعني إتمام كل إجراءات الجمارك في أبوظبي قبل المغادرة. ويجب على الضيوف إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين والتواجد في مركز الجمارك وحماية الحدود قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة.

5. التأكد من المبنى المخصص للمغادرة

في ضوء الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل مكاتب إتمام إجراءات السفر لعدد من الرحلات بالنسبة لضيوف الدرجة السياحية إلى مبنى الركاب رقم 1.

6. التأكد من وزن الأمتعة

قبل التوجه إلى المطار، يُرجى العلم أن وزن حقيبة اليد هي 7 كجم بالنسبة للدرجة السياحية و12 كجم بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة الأعمال، علماً أنه لا يجوز أن تتجاوز الحقيبة 50 سم طولاً، 25 سم عمقاً، و40 سم عرضاً. وبصورة بديلة، يجب شراء وزن إضافي بأسعار خاصة قبل الإقلاع، وذلك عبر موقع الاتحاد للطيران etihad.com أو عن طريق التطبيق الإلكتروني.

7. صالة المطار لضيوف درجة الأعمال: تتوافر صالة المطار للضيوف الراغبين في الاستمتاع بخدمات الضيافة في صالة المطار. كما يمكن أيضاً لضيوف الدرجة السياحية دفع رسوم للدخول إلى صالة المطار، علماً أن الدخول مجاني لضيوف الدرجات الممتازة.

8. هل ترغب في الاستمتاع بمساحة إضافية على متن الطائرة؟

يمكن للضيوف طلب ترقية فورية إلى درجة الأعمال أو الدرجة الأولى عند إتمام إجراءات السفر. كما يمكن شراء «مقعد الدرجة السياحية الرحبة» في الدرجة السياحية أو «مقعد مجاور خالٍ» خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

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