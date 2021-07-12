مفاجآت صيف دبي تقدم 10 ملايين نقطة أمبر في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي – البيان

تقدم الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي 10 أسابيع من العروض الحصرية والصفقات الرائعة، والتي يمكن للمتسوقين الاستفادة منها في مختلف أنحاء المدينة.

وتستضيف مفاجآت صيف دبي في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة عرض مليونير أمبر والذي يقام من 15 وحتى 17 يوليو. ويمكن لأعضاء برنامج الولاء أمبر الاستمتاع بمزايا رائعة في أكثر العلامات التجارية شهرة على مستوى المدينة بالإضافة إلى الحصول على فرصة كسب نقاط أمبر.

وسيحصل 10 أشخاص من أعضاء برنامج الولاء أمبر على مليون نقطة، أي ما يعادل 10,000 درهم، عند إنفاق 2500 درهم أو أكثر على المنتجات التي تباع بسعرها الكامل في عدد من المتاجر والمنافذ المختارة في فترة العرض.

وسيحظى أعضاء برنامج الولاء أمبر بكسب نقاط إضافية وفقاً لفئة العضوية الخاصة بهم عند إنفاق 2500 درهم، إذ يحصل أعضاء فئة أمبر كلاسيك على 5000 نقطة إضافية، ويحصل أعضاء فئة أمبر سيليكت على 10,000 نقطة إضافية، فيما يحصل أعضاء أمبر بلس على 15,000 نقطة إضافية.

ويمكن لأعضاء أمبر زيارة المتاجر المشاركة للاستفادة من العروض على العلامات التجارية الرائعة والحصول على فرصة الفوز بجوائز متميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتشمل المتاجر المشاركة كالتالي: أريج وأرماني إكستشينج وأفيدا وبانانا ريببليك وبلومنغديلز وبوشرون وبايريدو وكوتش ودي آند جي ودي آند جي كيدز وديبتيك وإمبوريو أرماني وأمبوريو أرماني جونيور وجاب وجورجيو أرماني وهارفي نيكلز وكيلز وكرت غايغر ولورا ميرسير وماماز آند باباز وموشينو وبوميلاتو.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بقواعد الصحة والسلامة والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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