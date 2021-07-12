"طيران الإمارات" تنصح المسافرين بالوصول مبكراً إلى المطار

المصدر: دبي - البيان

توقعت طيران الإمارات، طفرة كبيرة في حركة المسافرين من دبي خلال الفترة الحالية.

وقالت الناقلة في تحديث نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إنه نظرًا لمتطلبات السفر وإجراءات السلامة الخاصة بـ "كوفيد-19"، من المتوقع زيادة وقت الانتظار عند كاونترات إنهاء إجراءات السفر.

ونصحت طيران الإمارات عملاءها الذين يبدأون رحلتهم في دبي بضرورة الوصول إلى المطار مبكراً لتجنب أي تأخير نتيجة لكثافة حركة المركبات إلى المبنى 3، حيث سيتم فتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، ويمكنك تسجيل الوصول للرحلة وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من المغادرة.

أما بالنسبة للعملاء المسافرين إلى الولايات المتحدة، أفادت "طيران الإمارات" بأنها ستفتح مكاتب تسجيل الوصول قبل 12 ساعة من موعد الرحلة، ويمكن التسجيل فعليًا وتسليم الحقائب مبكرًا.

ونوهت بأنها تشجع على إنهاء إجراءات السفر مبكرًا والتأكد من أن جميع المستندات ذات الصلة جاهزة قبل الوصول.

وكانت طيران الإمارات أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تأهبها واستعدادها للتعامل مع أكثر من 450 ألف مسافر من وإلى دبي وعبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أكثر من 1600 رحلة.

حيث سجل يومي 2 و9 يوليو 2021 الأكثف حركةً، مع بدء تصاعد حركة الركاب حتى 12 يوليو، فيما أشارت التقديرات إلى أن نحو 100 ألف مسافر وصلوا إلى دبي على رحلات طيران الإمارات لبدء عطلاتهم الصيفية خلال المدة ذاتها.

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