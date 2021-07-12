دناتا تعيّن مديراً تنفيذياً لعملياتها في سنغافورة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات السفر الجوي، عن تعيين مزدلفة عبد الله مديراً تنفيذياً لعملياتها في سنغافورة.

وسوف يشرف مزدلفة بموجب منصبه على عمليات دناتا للمناولة الأرضية والشحن والتموين في مطار شانغي الدولي في سنغافورة، ويدير فريقاً من 1800 موظف، ما يضمن تقديم خدمات آمنة وذات مستوى عالمي لأكثر من 40 عميلاً من شركات الطيران.

وقال ستيوارت أنغوس، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار: «يسعدني الإعلان أن مزدلفة سيقود فريقنا في سنغافورة، وأنا على ثقة من أن عملياتنا في سنغافورة ستكون في أيد أمينة، كما أن شركاءنا وزملاءنا سيستفيدون من نهجه الموجه نحو العملاء وخبراته الواسعة في صناعة الطيران».

وكان مزدلفة، وهو مواطن سنغافوري، قد التحق بالعمل لدى دناتا في عام 2017. ولعب، بصفته المدير المالي في دناتا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، دوراً مهماً في التحول والتطوير المبتكر للشركة في سنغافورة خلال السنوات القليلة الماضية. وكان قد شغل قبل انضمامه إلى دناتا عدة مناصب عليا في صناعة الطيران في سنغافورة والإمارات.

تعتبر دناتا شريكاً موثوقاً به لأكثر من 300 عميل من شركات الطيران، وتعمل في 129 مطاراً حول العالم. وتوفر دناتا في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين عالية الجودة والآمنة لأكثر من 80 شركة طيران في 14 مطاراً في أستراليا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين.

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