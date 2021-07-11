شرطة دبي السياحية توعي موظفي الفنادق استعداداً لـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي فندق أوبري، حول النصائح والإرشادات الواجب اتباعها مع سياح وزوار الإمارة، ودور الشرطة السياحية والقوانين المحلية، استعداداً لاستقبال الملايين من زوار إكسبو دبي 2020، الحدث الدولي الممتدة على مدار 6 أشهر، من أكتوبر 2021 ولغاية أبريل 2022.

ويأتي تنفيذ المحاضرة التوعوية التي أطلقتها الشرطة السياحية بناءً على توجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتعليمات اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بتعزيز التواصل مع فنادق إمارة دبي، من مسؤولين ومعنيين، وتقديم الدعم لهم، سواء في الجوانب الأمنية أو التوعوية أو الإرشادية أو المجتمعية.



تجربة استثنائية



وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن المحاضرة جاءت للموظفين حول دورهم المهم في توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، ضمن هذا الحدث الدولي، والذي يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، ويعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي، ويترك دون شك إرثاً مميزاً للأجيال القادمة وكافة أبنائها المواطنين والمقيمين، وهو ما سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع الإمارات.

وتطرقت المحاضرة إلى التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح في دبي، وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق.

وتطرقت المحاضرة إلى شرح حول خدمات شرطة دبي وآلية التواصل على رقم 999 في الحالات الطارئة و901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بخدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS النوعية والذكية إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة وبدون أي تدخل بشري.

وتعرف الحضور على منصة ecrime المتوافرة على الشبكة العنكبوتية، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae، أن المنصة تستقبل البلاغات والشكاوى الإلكترونية، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية، مقدمة في الوقت ذاته شرحاً إلى زوار المعرض حول خطوات تقديم البلاغ عبر المنصة وآلية التعامل معها.

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