الاتحاد للطيران تطلق رحلتين موسميتين إلى سانتوريني ومالقة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت «الاتحاد للطيران» أمس رحلتيها الموسميتين الجديدتين إلى جزيرة سانتوريني اليونانية، ومدينة مالقة الإسبانية. جاء ذلك بعد يوم من إطلاق «الاتحاد» خدمتها الصيفية الجديدة إلى ميكونوس اليونانية، ما يرفع عدد الوجهات الجديدة إلى ثلاثة في 24 ساعة.

وغادرت رحلة مالقة الافتتاحية رقم EY148، مطار أبوظبي الدولي، تمام الساعة 10:28 صباحاً، وحطّت تمام الساعة 3:48 عصراً بالتوقيت المحلي. كما غادرت رحلة سانتوريني الافتتاحية رقم EY177، مطار أبوظبي في الساعة 11:10 صباحاً، وحطت تمام الساعة 2:18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز