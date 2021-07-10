80% نمواً في نسبة إشغال "البندر روتانا" بالنصف الأول 2021

المصدر: دبي - البيان

سجّل فندق البندر روتانا، ذو الخمس نجوم، في دبي نموًا بنسب الإشغال بنسبة 80٪ خلال النصف الأول من العام 2021.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا: "حققت المجموعة خلال الشهرين الماضيين نمواً بنسبة الإشغال بنحو 90٪.

وأضاف عاشور: ""يبدو ان موسم الصيف واعداً.. ولدينا حالة من التفاؤل لرؤية مستوى الإشغال أفضل مما كان عليه قبل جائحة كورونا."

وتابع: "لقد قادت دبي مسيرة انتعاش السياحة العالمية، على الرغم من الأوقات الصعبة التي واجهها العالم بسبب جائحة كورونا".

وأضاف عاشور: "في الوقت الذي كان فيه العالم بأسره منشغلاً في محاولاته معرفة كيفية إنقاذ صناعة السياحة، تمكنت دبي وبنجاح كبير من شق طريقها وحققت نجاحات فاقت به مدناً كبرى مثل باريس ولندن".

وقال "بفضل القيادة الحكيمة، أصبحت دبي، مدينة العجائب اليوم نموذجاً يحتذى لطريقة التعامل مع كل المواقف وتحويلها إلى قيمة تضاف إلى سابق نجاحاتها".

وأضاف: "كانت لنسبة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا دوراً مهماً في غرس الشعور بالثقة لدى السائحين لزيارة دبي، وجعلت من دبي واحدة من أفضل الوجهات السياحية لكل الزوار من جميع أنحاء العالم. كما تأكد من خلال أعداد المتلقين للقاح التزام دبي الصارم عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المقيمين والزائرين".

واختتم عاشور حديثه بقوله: "نجحت دبي في إحداث التنوع وفي خلق أسواق جديدة لجذب المهتمين. ولما كانت المدينة على بعد أيام من استضافة معرض اكسبو 2020 في أكتوبر من هذا العام، وفي وقت تعمل فيه دول أخرى على تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة، نتطلع إلى موسم استثنائي خلال الربع الأخير من العام. إن الأحداث المسجلة على الأجندة تزداد يوماً بعد يوم، ونشهد بالفعل قرب نهاية العام الكثير من التحركات".

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