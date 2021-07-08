«يوغوف»: «طيران الإمارات» أكثر العلامات التجارية تزكية بالإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدّرت «طيران الإمارات» العلامات التجارية في الدولة من حيث التزكية والتوصيات الإيجابية من جانب العملاء لأصدقائهم ومعارفهم، وفقاً لمؤشر «يوغوف براند»، الصادر أمس عن شركة «يوغوف» البريطانية المتخصصة في جمع البيانات.

ويضم المؤشر أكثر 10 علامات تجارية، سواء محلية أو عالمية، حصلت على توصيات إيجابية من جانب العملاء.

ونالت «طيران الإمارات» صدارة المؤشر بعد أن حصلت على توصيات إيجابية بنسبة 91.4%، وهي أعلى نسبة توصيات إيجابية حصلت عليها علامة تجارية متداولة في الإمارات. ورصدت «يوغوف» أداء العلامات التجارية المُدرَجَة ضمن المؤشر على مدى فترة تجاوزت 6 أشهر. وكان المركز الثاني على المؤشر من نصيب «آيفون» بنسبة 89.4%، فيما حلّت «أديداس» ثالثة بنسبة 88.8%، و«نايكي» الرابعة بـ 86.9%.

وتضمنت العلامات التجارية العشر الأولى على المؤشر 3 علامات إماراتية أخرى، وهي «الاتحاد للطيران» الخامسة بنسبة 86.3%، «إعمار العقارية» التاسعة بنسبة 86.1%، وفندق «برج العرب» العاشر بـ 84.1%.

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