712.6 ألف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، عن أن شركات الطيران العاملة في مطارات الإمارات ستشغّل 712 ألفاً و632 مقعداً على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 5 يوليو.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة سجلت زيادة على أساس أسبوعي بنسبة 7.4% تعادل نحو 49 ألف مقعد وذلك مقارنة بــ 663 ألفاً و640 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل مليونين و908 آلاف و360 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 24.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

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