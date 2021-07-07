إرشادات حول السفر مع فلاي دبي

المصدر: البيان

أوضح متحدث باسم فلاي دبي أنه مع اقتراب ذروة فترة السفر إلى جانب قيود السفر المتغيرة، تتلقى الشركة عددًا كبيرًا من استفسارات العملاء عبر قنواتها، وتعمل جاهدة لمساعدة عملائها وسوف تقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.

وبين أن بعض الاستفسارات التي تتلقاها الشركة تتوفر ردود عليها للعملاء من خلال زيارة المواقع التالية:

• قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com هو المكان الذي يمكن فيه للمسافرين إجراء تعديلات على حجوزاتهم:

www.flydubai.com/en/plan/manage-booking

• مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com هو المكان الذي يمكن العثور فيه على معلومات حول السفر مع فلاي دبي:

https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19

• موقع IATA Travel Center هو المكان الذي يمكن العثور فيه على أحدث إرشادات السفر:

https://www.iatatravelcentre.com/world.php

نود أن نذكر مسافرينا بأنهم بحاجة إلى الاطلاع على آخر المستجدات طوال رحلتهم حيث تتغير إرشادات السفر بشكل مستمر وضمن فترة قصيرة.

•يوضح موقع تعقب الوجهة التابع لـ اياتا قيود السفر في كل وجهة https://www.iata.org/destination-tracker/

روابط عربية للاطلاع على مستجدات السفر :

www.flydubai.com/ar/plan/manage-booking



https://www.flydubai.com/ar/plan/covid-19

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