«طيران الإمارات» تتوقع العودةإلى التشغيل الكامل صيف 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، عودة الناقلة إلى حالة التشغيل الكامل بحلول صيف عام 2022، وذلك في ظل ما تشهده صناعة الطيران العالمية حالياً من ارتفاع استثنائي بعد أن تضررت بشدة على مدار العام الماضي من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19».

وأجرى كلارك مقابلة تلفزيونية تطرق فيها إلى قضايا متعددة، وبدأها بآفاق قطاع الطيران عالمياً وأداء «طيران الإمارات» المتوقع مستقبلياً. وقال كلارك: «بالحديث من وجهة نظر تتناول المدى الزمني القصير، أعتقد أننا واجهنا ستة أشهر صعبة أخرى.

وإذا سألتموني عن صيف 2020، فأنا لعلى ثقة مقبولة أننا سنشهد العام المقبل صورة مختلفة تماماً، ويقيناً ستستعيد ناقلات مثل «طيران الإمارات» طاقتها التشغيلية الكاملة، وإن كان ذلك سيتحقق بعد ستة أشهر من الموعد الأصلي الذي توقعنا فيه حدوثه».

وأصر كلارك على صواب الخطوة التي اتخذتها دبي بإعادة فتح اقتصادها وأجوائها خلال العام الماضي حتى في ظل تفشي الجائحة حول العالم وظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس المسبب للجائحة، فقال: «تذكروا أن دبي كانت أول من تحرك، فيما يتعلق بفرض الإغلاق، وكان ذلك على مدار أبريل ومايو من العام الماضي».

فتح الخطوط مع السعودية

وأعرب كلارك عن أمله أيضاً أن تعيد المملكة العربية السعودية فتح الخط الجوي بين دبي ومراكز الأعمال التجارية في المملكة، وهو الخط الذي يحقق ربحية عالية، بحلول الخريف المقبل، بعد أن أُغلِق بسبب التدابير الاحترازية ضد تفشي الجائحة.

وتحدث كلارك أيضاً عن تحسن الوضع المالي لـ«طيران الإمارات»، قائلاً: «الأمر مرهون إلى حد كبير بما سيحدث على مدى الستة والتسعة أشهر. لقد تباطأ معدل استنفاد الناقلة للنقدية، ونحن لسنا في وضع حرج فيما يتعلق بالنقدية في اللحظة الراهنة.

وإنني على اقتناع بنسبة 100% أن حكومة دبي ستتخذ ما يلزم لضمان تأمين «طيران الإمارات» مالياً». وتحدث كلارك عن «إكسبو 2020 دبي»، وتأثيره الإيجابي المتوقع على أداء «طيران الإمارات»، فذكر أنه يتوقع أن يحفز أعمال الناقلة.

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