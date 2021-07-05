طيران الإمارات تعيد فتح صالة الدرجة الأولى في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي – البيان

أعادت طيران الإمارات فتح صالة الدرجة الأولى الخاصة في الكونكورس B بمطار دبي الدولي لخدمة العدد المتزايد من العملاء الذين يسافرون من وعبر مقرها الرئيس، خصوصاً مع تخفيف المزيد من الأسواق حول العالم قيود السفر والبروتوكولات التي تدعم السفر الدولي.

وستواصل طيران الإمارات تشغيل صالة درجة رجال الأعمال في الكونكورس B التي تم فتحها في يوليو (تموز) 2020 لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وكذلك أعضاء سكاي واردز المؤهلين.

ويستمتع العملاء بخدمات طيران الإمارات المتميزة في صالة الدرجة الأولى، حيث تتبع الناقلة إجراءات احترازية مشددة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وتشمل هذه الخدمات المجانية: خدمة علاج الوجه في "تايملس سبا" وتلميع الأحذية في "شو شاين باي ميستر كوبلر" والاستمتاع بمذاق شاي ديلما الحصري. كما تتميز صالة طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى الجديدة بمقاعد فسيحة في مناطق تناول الطعام والاسترخاء والتواصل. وبالإضافة إلى مجموعة سخية من المشروبات، يستمتع العملاء بقائمة طعام جديدة تشمل ما يزيد على​​ 55 طبقاً تم إعدادها بعناية من قبل طهاة مركز الإمارات لتموين الطائرات.

وتقدم قائمة طعام طيران الإمارات في صالة الدرجة الأولى، التي تعكس أحدث الاتجاهات الغذائية وآراء العملاء، خيارات نباتية لذيذة ومأكولات خالية من الغلوتين وغيرها من الخيارات الصحية، بالإضافة إلى أبرز الأطباق مثل: برغر "واغيو" المشوي على الفحم و"الريبز" المطهو ببطء لمدة 72 ساعة ولحوم "بلاك أنغوس" بالإضافة إلى وجبة الفطور الإماراتية التقليدية.

وتخدم الصالة العملاء الذين يسافرون من مناطق زمنية مختلفة، وتوفر خيارات الفطور والغداء طوال اليوم. وتتوفر أيضاً مجموعة خيارات لتناول الآيس كريم والكوكتيلات المنعشة ضمن قائمة الطعام.

وتواصل طيران الإمارات إعادة خدماتها الأرضية المخصصة للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال تدريجياً منذ العام الماضي بعد مراجعة صارمة وإعادة تصميم دقيقة لضمان صحة وسلامة العملاء والموظفين. ويشمل ذلك خدمة السيارة مع سائق في 70 مدينة وخدمة الصالات في دبي والقاهرة ونيويورك جي إف كيه ومانشستر وبوسطن وميلانو ولوس أنجلوس.

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