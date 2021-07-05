الناقلات الوطنية تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

المصدر: دبي - البيان

علقت الناقلات الوطنية رحلاتها من وإلى السعودية، اعتباراً من الساعة 23:00 من ليل يوم الأحد، الموافق 4 يوليو 2021 بتوقيت السعودية، وحتى إشعار آخر.

وذكرت «طيران الإمارات»، أنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب، وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إن القرار جاء وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

ولفتت إلى أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى الإمارات. كما أعلنت «فلاي دبي»، عن تعليق رحلاتها من وإلى السعودية، وقال متحدث باسم الشركة: تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات في السعودية، تم تعليق الرحلات. كما كشف متحدث باسم «الاتحاد للطيران»، عن تعليق رحلات المسافرين بين الإمارات والسعودية.

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