3.5 ملايين سائح إلى مصر يضخون 4 مليارات دولار بالنصف الأول

المصدر: القاهرة – رويترز

قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، لرويترز، إن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليارات، وأربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 ملايين سائح.

كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 % من 13.03 ملياراً في العام السابق، وسط جائحة كوفيد 19، التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.

وقالت غادة «نتوقع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 %، مقارنة بالعام الماضي... متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة، يبلغ نحو 95 دولاراً».

تسهم السياحة بما يصل إلى 15 % من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيس للنقد الأجنبي.

كانت مصر أغلقت الفنادق في مارس 2020، بسبب أزمة «كورونا»، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 % من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 %.

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