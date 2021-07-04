«لوفتهانزا» تعلن زيادة الطلب على حجز رحلات العمل في الأشهر المقبلة

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت عملاقة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» زيادة الطلب على حجز رحلات للعمل في ظل تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تتوقع هيئة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» زيادة عدد رحلات العمل على متن قطاراتها.

وقال عضو مجلس إدارة شركة «لوفتهانزا»، هاري هومايستر، لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: «إننا نعايش حالياً عودة لرحلات العمل. يزداد طلب الشركات على رحلات جوية بشكل واضح مجدداً داخل ألمانيا وأوروبا».

وتابع هومايستر: «منذ أربعة أسابيع نسجل تزايداً في الطلب على رحلات العمل لشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة».

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة الطيران الألمانية العملاقة أنه يتوقع إمكانية أن تحقق الرحلات الجوية للعمل خلال الربعين الثالث والرابع لهذا العام نسبة 30 إلى 40% فقط من المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة كورونا، واستدرك هومايستر قائلاً: «ولكن ذلك يعد تضاعفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية الألمانية، برتهولد هوبر للصحيفة الألمانية ذاتها: «عادت رحلات العمل نحو الزيادة مجدداً».

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