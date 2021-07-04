الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف متحدث باسم الاتحاد للطيران عن تعليق رحلات المسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تماشياً مع التعليمات الأخيرة الصادرة عن حكومة المملكة.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم، أن تعليق الرحلات بدأ اعتبارا من الساعة 23:00 من ليل يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 بتوقيت السعودية وحتى إشعار آخر.



وأكد المتحدث، أن الاتحاد تعمل بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها.

ونصح المتحدث الضيوف الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.



وقال المتحدث: "تأسف الاتحاد لأي إزعاج قد يطرأ جراء هذه التغييرات المؤقتة، وسيتم توفير المزيد من المعلومات فور ورودها".

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