دناتا للسفريات تكشف عن الوجهات الأكثر طلباً من دولة الإمارات صيفاً

المصدر: دبي – البيان

كشفت "دناتا للسفريات"، أعرق مقدمي خدمات السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أبرز وجهات العطلات طلباً للمسافرين من الدولة خلال موسم الصيف الحالي وما بعده.

ويركز المواطنون والمقيمون خلال المدة من يوليو (تموز) الجاري وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على الوجهات ذات البروتوكولات الواضحة التي لا تتطلب حجراً صحياً عند الوصول والتي تتوفر رحلات مباشرة إليها. والوجهات العشر الأكثر طلباً للمسافرين من دولة هي: المالديف وسيشيل وزنجبار في المحيط الهندي، والمدن والمناطق الساحلية والريفية في كل من تركيا واليونان وروسيا وجورجيا وإيطاليا وقبرص، والوجهات الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية بما فيها أورلاندو في ولاية فلوريدا ونيويورك.

وقالت مديرة المنتجات في دناتا للسفريات إيميلي جنكينز: "لاحظنا قبيل عطلة الصيف ارتفاعاً في الطلب على الوجهات التي سهلت متطلبات الدخول وفتحت أبوابها أمام متلقي اللقاح. وقد أسهمت حملة التطعيم المتقدمة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في توسيع خيارات السفر أمام المواطنين والمقيمين في الدولة. كما أن الثقة بالسفر ارتفعت خصوصاً إلى الوجهات التي تستقبل المسافرين منذ فترة طويلة ولديها بروتوكولات واضحة من دون حجر صحي ويتوفر إليها رحلات مباشرة من الدولة. وأفضل مثال على ذلك المالديف، وجهة السفر الأولى خلال صيف 2021، حيث فتحت أبوابها أمام المسافرين من دولة الإمارات منذ يوليو (تموز) 2020".

وأضافت: "ارتفعت ثقة المسافرين وزاد اهتمامهم بالسفر إلى أوروبا بشكل كبير، خصوصاً مع استمرار الوجهات الشهيرة في فتح أبوابها أمام السياح الدوليين. وعلى الرغم من أن كل دولة تعتمد بروتوكولات معينة خاصة بها، إلا أن الاتجاه لدى الجميع هو تخفيف قيود السفر أمام متلقي اللقاح. والوجهات الأكثر شعبية التي تستقبل المسافرين من دولة الإمارات منذ مدة طويلة هي تركيا واليونان وروسيا،. ويختار المسافرون إسطنبول أو الساحل التركي والمدن الرئيسة في روسيا مثل موسكو وسانت بطرسبرغ والجزر الشهيرة في اليونان، بما فيها سانتوريني وميكونوس. وتشهد المدن والريف الإيطالي وجورجيا طلباً كبيراً، بالإضافة إلى الشواطىء في قبرص، في حين ارتفعت معدلات البحث والحجوزات على الدول التي فتحت أبوابها مؤخراً لاستقبال الزوار، بما فيها فرنسا وإسبانيا ومالطا".

ويشهد الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعاً كبيراً، لا سيما إلى أورلاندو "عاصمة الملاهي في العالم" ونيويورك "مدينة الأضواء". وتتوقع "دناتا للسفريات"، مع إطلاق مزيد من الوجهات للمسافرين من دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة، بما فيها بوكيت، أن يتغير ترتيب الوجهات العشر الأكثر شعبية للمسافرين خلال الصيف. ومع ارتفاع الطلب على السفر إلى جزر المحيط الهندي وفتح موريشيوس أبوابها لاستقبال الزوار في يوليو، وارتفاع الطلب على السفر إلى أوروبا مع فتح سويسرا وأيرلندا أبوابهما وتوقع فتح وجهات أخرى في جميع أنحاء القارة، فإن من المرجح أن يستمر الطلب على هذه الوجهات مرتفعاً طوال موسم الصيف وما بعده.

وفي حين أن المالديف هي خيار المسافرين الأول خلال موسم الصيف الحالي حتى الآن، فإن أشهر المنتجعات التي يرغبها زوار هذه الدولة هي "منتجع جزيرة كوراماتي" ذو النجوم الخمس و"أوبلو سيليكت" في سانغيلي، و"فندق هارد روك المالديف".

وقالت إيميلي جنكينز: "يتضمن إجمالي 58% من نسبة حجوزات العطلات مع دناتا للسفريات إلى المحيط الهندي هذا الصيف جميع الوجبات، و8% وجبات الفطور فقط، ما يعكس رغبة غالبية المسافرين في تجارب متكاملة وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال. كما يمثل ذلك سعي العملاء للاستفادة القصوى من عطلاتهم الصيفية هذا العام. وقد زادت فترات الإقامة بنسبة 30% مع قيام مزيد من العملاء بحجز سبع ليالٍ وأكثر، مقارنةً مع متوسط ​​إقامة من ثلاث إلى خمس ليالٍ في السنوات الماضية. كما يشتري المسافرون برامج كاملة من مكاتبنا، تشمل تذاكر السفر والفنادق والتنقلات والأنشطة وخدمات مثل التأمين وخدمة مرحبا واختبار PCR السريع لكي لا يحتاجوا إلى أي خدمة إضافية عند الوصول".

ويوفر الموقع dnataTravel.com المحدث يومياً خيارات السفر من دولة الإمارات هذا الصيف، وكذلك متطلبات السفر وإرشادات السفر عبر نظام "إشارات المرور"، بالإضافة إلى أبرز الوجهات وتلك المفتوحة أمام السياح أو التي تفرض بعض القيود أو تلك المغلقة.

واختتمت جنكينز قائلة: "نحن ندرك أن حجز العطلات قد يبدو أكثر تعقيداً من ذي قبل، ولكن يمكن للمسافرين الاعتماد على فريق خبرائنا المتخصصين للحصول على آخر التحديثات والمعلومات المطلوبة قبل وخلال السفر. ويمكن التواصل معنا يومياً عبر الإنترنت أو بزيارة مكاتبنا أو عبر الاتصال على 800 DNATA (36282)، أو تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني للحصول على معلومات السفر ودعم الخبراء ومعرفة أبرز العروض من دولة الإمارات العربية المتحدة مع ميزات الإلغاء المجاني أو المرن والقيمة مضافة للجميع."

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