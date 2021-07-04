تقرير بريطاني: دبي تتصدّر وجهات الرحلات البحرية الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد تقرير بريطاني أن دبي تُعد في صدارة الوجهات العالمية التي سيقصدها عشاق الجولات البحرية الفاخرة في موسم 2022/ 2023، للتمتع برحلة بحرية شاملة. ونشرت صحيفة «ميرور» أمس تقريراً يتضمن أبرز 5 خيارات لوجهات الرحلات البحرية الفاخرة الشاملة «تتضمن الرحلة البحرية الشاملة الطعام والشراب، والأنشطة الترفيهية» للموسم المقبل واختار دبي وشواطئ الخليج العربي في مقدمة الوجهات.

وذكر التقرير أن الجولة البحرية في دبي تستمر لمدة 10 أيام وتشمل زيارة أبرز معالم المدينة، مثل «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، و«دبي مول»، أكبر مركز للتسوق في العالم، إلى جانب زيارة وجهات بحرية أخرى داخل الإمارات، مثل جزيرة صير بني ياس في أبوظبي، ووجهات أخرى في الخليج العربي كالدمام والدوحة.

وأضافت «ميرور» أن الوجهات الأربع الأخرى هي: جزيرة بربادوس «متضمنة جولة في جزر البحر الكاريبي»، جنوب شرق آسيا متضمنةً «سنغافورة، هونغ كونغ، بانكوك وهانوي»، جزر اليونان، وجزيرة كريت «متضمنةً جولة في باقي جزر البحر المتوسط».

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