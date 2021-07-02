دبي وجهة طيران "أديل" الدولية الأولى

المصدر: وام

بدأ "طيران أديل" الذراع الاقتصادي المملوك بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صباح أمس تسيير أولى رحلاته الدولية المباشرة والمنتظمة من الرياض إلى دبي.

وستكون الرحلات بين الرياض ودبي بواقع (4) رحلات يوميا في الاتجاهين.

وحضر بدء عمليات التشغيل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض محمد بن عبدالله المغلوث والرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفاتيس ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم.

وقال كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لطيران أديل إن قرار الشركة تسيير أولى رحلاتها الدولية إلى دبي ..يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين على الرحلات الاقتصادية محليا ودوليا كما أن دبي هي احدى الوجهات الأكثر جاذبية على مستوى العالم إلى جانب أن مطار دبي الدولي يعتبر أحد أكبر المطارات على مستوى المنطقة .

وهنأ المهندس محمد بن عبدالله المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض طيران أديل بمناسبة تدشين أول رحلة لهم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار دبي كأول رحلة دولية يتم تسييرها للشركة .

وقال الرئيس التنفيذي للقسم التجاري بطيران أديل أحمد البراهيم إن" تدشين الشركة لرحلتها الدولية الأولى إنجاز جديد يضاف الى سجل انجازات الشركة التي شكلت علامة فارقة وإضافة جوهرية في صناعة الطيران المحلي والإقليمي".

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