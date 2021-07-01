الاتحاد للطيران و"العال" الإسرائيلية تفعلان الشراكة بالرمز

المصدر: وام

تم اليوم إطلاق وجهات الشراكة بالرمز واتفاقية برامج الولاء بين الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة طيران العال الإسرائيلية، الناقل الوطني الإسرائيلي، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين عام 2020 في أعقاب إبرام اتفاقية أبراهام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

واعتبارا من اليوم، تتوفر التذاكر للحجز للرحلات ابتداء من 18 يوليو الجاري، وستضيف طيران العال رمزها "LY" على الرحلتين الأسبوعيتين التي تشغلها الاتحاد للطيران بين أبوظبي وتل أبيب. وستمتد هذه الاتفاقية فيما وراء المركز التشغيلي للاتحاد في أبوظبي، ومن المخطط لها أن تشمل وجهات في أستراليا والبحرين والهند وكوريا والفلبين وسيشل اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

وخلال المرحلة الثانية من توسيع اتفاقية الشراكة بالرمز وشريطة الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة، ستقدم الاتحاد للطيران لضيوفها 14 وجهة إضافية على امتداد الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال وضع رمزها " EY" على رحلات طيران العال. وستوفر وجهات الشراكة بالرمز مزيداً من الخيارات والراحة والمرونة للضيوف، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وفي مجالات التعاون الأخرى، ستقوم الشركتان بإبرام اتفاقية متبادلة للولاء، حيث سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد و"ماتميد " من اكتساب واسترداد الأميال على الرحلات عبر شبكة الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال توني دوغلاس رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: يسرنا أن نعلن عن إطلاق الشراكة بالرمز وبرامج الولاء مع طيران العال، وسوف توفر هذه الشراكة مزيداً من الخيارات والراحة لضيوف كلا الشركتين إلى جانب عدد من مزايا برامج الولاء بين شبكة الوجهات مراكز التشغيل الرئيسية لكل شركة في أبوظبي وتل أبيب وفيما ورائهما.

وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة عام 2020 إلى استكشاف فرص تدريب الطيارين والطاقم الجوي والصيانة والإصلاح والعمرة وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها الطرفان.

ومن جهته قال أفيجال سوريق الرئيس التنفيذي لطيران العال الإسرائيلية: هذه أول شراكة تجارية تبرمها طيران العال عقب اتفاقية إبراهام، وهي إنجاز هام حيث ستساعد اتفاقية الشراكة بالرمز على توسيع المزايا المقدمة لمسافرينا وشركات الطيران والدول المعنية، وتمتلك طيران العال والاتحاد للطيران هدفاً مشتركاً في هذه الشراكة ونتطلع إلى تعزيزه في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز