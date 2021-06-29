تحديث من "طيران الإمارات" للسفر إلى سريلانكا

المصدر: دبي - البيان

قالت طيرن الإمارات إنه لن يتم قبول العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي للسفر على متن رحلاتها إلى العاصمة السريلانكية، كولومبو اعتبارًا من 30 يونيو حتى 13 يوليو 2021.

وأضافت الناقلة في تحديث نشرته اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أنه لن يتم قبول العملاء من الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان، والبحرين خلال الـ 14 يومًا الماضية.

ووفق التحديث، لا ينطبق هذا القيد على العملاء الذين عبروا في البلدان المذكورة دون مغادرة منطقة عبور المطار.

وتأسف طيران الإمارات لأي إزعاج تسبب فيه، ويجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

ولفتت إلى وجود خيارين بالنسبة للحجوزات الملغاة وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية أو إعادة الحجز في تاريخ آخر.

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت طيران الإمارات، بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

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