الكويت: رحلات طيران مباشرة إلى 12 دولة اعتبارا من 1 يوليو

المصدر: البيان

قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة، إلى كل من «البوسنة والهرسك، بريطانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، إيطاليا، النمسا، فرنسا، قيرغيزستان، ألمانيا، اليونان، سويسرا»، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

كما قرر المجلس السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ممن تلقوا جرعة من اللقاح بالعبور من المنافذ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 .

وقرر المجلس كذلك فتح الحدود البرية والبحرية أمام المُحصنين باللقاحات المعتمدة، في الكويت اعتباراً من الأحد 1 أغسطس، وفقا لصحيفة القبس.

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