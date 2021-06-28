الكويت تسمح لهذه الفئات بعبور المنافذ

المصدر: كونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح للمواطنين الكويتين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاثنين ان القرار يعمل به حتى نهاية السبت الموافق 31 يوليو

2021.

وأضاف ان مجلس الوزراء قرر فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات (فايزر - استرازينيكا - موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة (جونسون آند جونسون) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 اغسطس 2021.

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