9.1 ملايين مسافر عبر مطار دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي – عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 9 ملايين و90 ألفاً و148 مسافراً في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وبحسب البيانات الصادرة حديثاً والتي حصلت «البيان» على نسخة منها، فإن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، تضاعف نحو 34 مرة على أساس سنوي إلى مليون و472 ألفاً و975 مسافراً في مايو 2021.

وكانت أعداد المسافرين في مايو 2020 بلغت 42 ألفاً و210 مسافرين في ظل التأثر الكبير بتعليق العمليات المرتبطة بجائحة «كوفيد 19»، من قبل شركات الطيران والمطارات بجميع أنحاء العالم، في نهاية مارس 2020.

وعلى أساس شهري، تراجعت أعداد المسافرين عن المطار خلال مايو بنسبة 21.3% مقارنة بنحو مليون و872 ألفاً و441 مسافراً خلال أبريل.

مكانة دولية

وظل مطار دبي في 2020 أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين للعام السابع على التوالي، منذ أن تجاوز مطار هيثرو لندن في 2014. وخطى المطار، خطوات إيجابية نحو التعافي، بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

واستمر مطار دبي، في الحفاظ على مكانته الدولية، وظل في الربع الأول 2021 أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين. ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، فقد بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر «دبي الدولي»، خلال الربع الأول 5.75 ملايين.

حركة الشحن

وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، فقد تم تسجيل زيادة على أساس سنوي، بنسبة 23.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 967 ألفاً و908 أطنان، موزعة بواقع 892 ألفاً و171 طناً عبر مطار دبي الدولي و75 ألفاً و737 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي، مقابل 784 ألفاً و332 طناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي موزعة بواقع 714 ألفاً و666 طناً عبر مطار دبي و69 ألفاً و666 طناً عبر مطار آل مكتوم، بحسب البيانات. وبلغ حجم الشحنات الجوية خلال مايو 196 ألفاً و844 طناً موزعة بواقع 179 ألفاً و233 طناً عبر مطار دبي و17 ألفاً و611 طناً عبر مطار آل مكتوم مقابل إجمالي بلغ 127 ألفاً و166 طناً موزعة بواقع 112 ألفاً و224 طناً عبر مطار دبي و14 ألفاً و942 طناً عبر مطار آل مكتوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 54.8%.

الرحلات الجوية

قفز عدد حركة الرحلات الجوية في مطارات دبي بنسبة 157% من 7 آلاف و286 حركة جوية في مايو 2020، إلى 18 ألفاً و709 حركات جوية خلال مايو الماضي موزعة على مطار دبي بـ 16 ألفاً و239 حركة، و2470 حركة في مطار آل مكتوم.

وتراجع العدد 6% من 104 آلاف و615 حركة جوية للفترة من يناير إلى مايو 2020، إلى 98 ألفاً و91 حركة جوية خلال الفترة المقابلة من2021.

شركات جديدة

على صعيد شركات الطيران الجديدة المجدولة، أظهرت البيانات تسجيل شركة واحدة في دبي خلال مايو وهو المعدل نفسه في شهور يناير وفبراير ومارس السابقين عليه، ليصل الإجمالي إلى 5 شركات منذ بداية العام الحالي.

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