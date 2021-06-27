«سي إن إن»: إعادة فتح المبنى رقم 1 إشارة بعودة المسافرين الدوليين

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن إن» أن إعادة افتتاح المبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي الأسبوع الماضي هي إشارة بجاهزية رحلات الطيران الدولية للعودة للسفر مُجدداً.

ونشرت الشبكة تقريراً، أمس، عن أبرز الوجهات التي أعلنت خلال الشهر الجاري عن إعادة فتح أبوابها مجدداً أمام المسافرين الدوليين بعد إغلاق بدأ منذ بداية العام الماضي في إطار جهودها لاحتواء جائحة «كوفيد 19».

وأشار التقرير إلى إعلان مطار الدولي عن إعادة افتتاح المبنى رقم 1 في الـ25 من يونيو الجاري، وأكد أن هذا الإعلان يُعد بمثابة إرهاصة لعودة حركة المسافرين الدوليين قريباً إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل تفشي الجائحة.

كما اقتبس التقرير تغريدة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، في سياق الإعلان عن إعادة افتتاح المبنى، حيث قال سموه: «احتل قطاع الطيران في دبي صدارة حملتنا العالمية، لإعادة الخدمات الجوية الدولية الحيوية إلى معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بفتح ممرات سفر من دون حجر صحي بين الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم، وتجسّد هذه الخطوة ثقتنا وتفاؤلنا بالتطورات حتى نهاية العام وما بعده».

وتطرق التقرير أيضاً إلى أبوظبي، فذكر أنها تشجع المسافرين الدوليين على زيارتها، وذلك من خلال مبادرة عظيمة تتمثل في منح لقاحات مضادة لجائحة «كوفيد 19» مجاناً لأي سائح يرغب بها.

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